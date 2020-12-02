صور.. "كليوباترا" سائحة إنجليزية تعشق مصر: أعتبرها الوطن الثاني

عشقت السائحة الإنجليزية ليندا ويليامز، مصر لدرجة الجنون؛ فأطلقت على نفسها "كليوباترا"، معتبرة أنها مصرية، ورسمت على جسدها تاتو ملكات مصر من القدماء المصريين، على رأسهم كليوباترا وإيزيس وحتشبسوت.

وتعمل "ليندا" على الترويج للسياحة المصرية في إنجلترا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكدة أن مصر مبهرة وآمنة، ومناخها رائع وشعبها عطوف واجتماعي.

جاءت ليندا ويليامز لأول مرة لزيارة مصر قبل 4 سنوات، ومنذ ذلك الحين عشقت مصر أصبحت تتردد على مدينة الغردقة 3 مرات سنويا، واشتهرت بلقب كليوباترا في أوساط الفنادق السياحية، وأصبح العاملون في الفنادق يطلقون عليها ذلك؛ لعشقها لمصر والآثار المصرية؛ إذ زارت الأقصر وأسوان.

تقول ليندا ويليامز الملقبة بـ"كليوباترا" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنها تعتبر مصر وطنها الثاني، وروجت لزيارتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورسمت "تاتو" على جسدها لملكات مصر من العصر الفرعوني، مشيرة إلى أنها تتابع جميع الأحداث والأخبار المصرية عبر الميديا، وجاءت لحضور فعاليات ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات ميس ايكو، التي تستضيفها مدينة الغردقة.

وعبّرت ليندا ويليامز عن حبها لمصر لدرجة الجنون، مؤكدة أنها آمنة، والغردقة جوها رائع جدا، والشمس ساطعة وتمتاز بالدفء في معظم أوقات العام، مشيرة إلى أنها سعيدة بلقب "كليوباترا"، التي اشتهرت به في الوسط السياحي بالمدينة؛ إذ يعرفها معظم العاملين في الفنادق والمنتجعات السياحية هناك، منوهة بأنها تحب دائما أن ينادوها به، وطالبت أصدقاءها وعائلتها في إنجلترا، بأن ينادوها بهذا اللقب؛ لشدة عشقها لمصر، وشغفها بالفراعنة.

وقال محمد عيد، مدير تسويق المنتجع السياحي بالغردقة، إن العاملين لا يعرفون ليندا سوى بـ"كليوباترا"، وأنها حريصة على متابعة أخبار مصر.