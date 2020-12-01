أشرف حاتم: الجامعة الأمريكية ستجتمع بالطلاب المحتجين لبحث مطالبهم

كشف الدكتور أشرف حاتم، مستشار الحكومة المصرية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن احتجاج الطلاب والتعبير عن آرائهم في المؤسسات الأمريكية شئ طبيعي، ولا توجد منه أي مشكلة، لافتاً إلى أن الاحتجاجات تسير في إطار قوانين الجامعة ولوائحها وسيتم دراسة مطالب الطلاب والرد عليها من قبل إدراة الجامعة.

وأضاف "حاتم"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن احتجاجات الطلاب تتمثل في أنهم يرون أن التعليم عن بعد لا يوجد به جودة كافية توازي نسبة الزيادة للمصروفات الدراسية بنسبة 11%، موضحاً أن نسبة الزيادة في المصروفات العام الحالي جاء تحديدها بناءً على الأزمة التي شهدها العالم مؤخراً نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وتابع مستشار الحكومة المصرية في الجامعة الأمريكية، أن المشكلة الرئيسية للطلاب في أن التعليم عن بعد لا يحتوي على المادة العلمية الكافية أو نشاطات بحثية مقارنة بالتعليم التقليدي.

وينظم طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الآن، وقفة احتجاجية أمام إحدى بوابات الجامعة، بعد احتجاجات الطلاب، نتيجة رفض الجامعة عودة الدراسة في الجامعة والاكتفاء بالدراسة أون لاين، رغم تأكيد أساتذة الجامعة ضرورة عودة الدراسة، مؤكدين عدم وجود دراسة فعليه تتناسب مع ارتفاع قيمة زيادة المصروفات 11%.

وقال الطالب أحمد سعيد، رئيس اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الاحتاجات للطلاب سلمية، وتأتي اعتراضا على سياسات الجامعة في تطبيق التعليم عن بعد، وعدم جودته بما يتناسب مع الزيادة التي أقرتها الجامعة العام الجاري بنسبة 11%، موضحا: "احنا عاملين وقفة بسبب أن الجودة التعليمية في الجامعة غير متوافقة مع المصروفات الدراسية".

وأضاف "سعيد" لـ" الوطن"، أن أهم أسباب الاحتجاجات ترجع لعدم وجود الجودة التعليمية المقدمة للطلاب خلال منذ بدء العام الدراسي الجديد، موضحاَ أن 7% من الطلاب مصرح بنزولهم الجامعة، للتعامل في الكورسات العلمية والسكاشن والمعامل و الاستديويهات، وباقي الطلاب يدرسون أون لاين، موضحا أن التعليم عن بعد غير جيد.

وتابع الطالب: "هناك مشكلات عدة، وقصور في تطبيق التعليم عن بعد، تتمثل في طريقة تجميع الدرجات الخاصة بالطلاب، وكل ما هو له علاقة بالتواصل بين الطلاب مع الأساتذة وغيرها".