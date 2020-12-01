اتحاد طلاب بني سويف ينظم معسكرا لإعداد القيادات

نظم اتحاد الطلاب بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، اليوم، معسكر إعداد القيادات الطلابية للمرحلتين الإعدادية والثانوية حول مهارات القيادة الفاعلة في ظل التحول الرقمي.

أكدت سهام يوسف وكيل الوزارة، بان الهدف من المعسكر هو تدريب الطلاب على إجراء الانتخابات وممارسة الديمقراطية والعمل على بناء مهارات أعضاء المكاتب التنفيذية، وتنمية مهارات القيادة الفاعلة والتواصل والعمل الجماعي، تمهيدا لتشكيل المكتب التنفيذي على مستوى المديرية.

وأضاف الدكتور عربي أبو زيد وكيل المديرية بأن برنامج معسكر إعداد القيادات الطلابية تناول العديد من الموضوعات مثل فلسفة الاتحادات الطلابية، ومفاهيم القيادة والتحول الرقمي والاستفادة من التطور التكنولوجي، كما تناول البرنامج تأثير التواصل الإجتماعي على سلوك الطلاب.

وأشار وكيل المديرية إلى ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي وتنفيذ برنامج التحول الرقمي في مختلف المجالات، مؤكدا على أن اتحاد الطلاب يعمل على غرس القيم وترسيخ الموضوعية والحيادية في نفوس الطلاب شارك في تنفيذ معسكر إعداد القيادات الطلابية.

في سياق آخر تابعت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، تدريب معلمي التربية الخاصة والمقام بإدارة التدريب وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بحضور غادة عبدالرؤوف مدير إدارة التدريب.

وأشادت وكيل الوزارة بالتزام جميع المتدربين بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة والتباعد داخل قاعات التدريب بحيث لا يزيد عدد المتدربين في القاعة عن 15 متدرب حرصا على سلامة المعلمين والقائمين على التدريب.

وأشارت وكيل الوزارة بأن مديرية التربية والتعليم حريصة على تأهيل وتدريب جميع المعلمين، وأن البرنامج التدريبي ( اضطرابات النطق وتعديل السلوك لذوي الإحتياجات الخاصة ) يستهدف معلمي التربية الفكرية والإعاقة السمعية ويستمر لمدة ثلاثة ايام والذي بدأ اليوم بادارتي بني سويف وناصر ويستكمل باقي الادارات الاسبوع القادم وفق جدول المعد من ادارة التدريب.