انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي بمدارس بني سويف

أعلن فرع هيئة التأمين الصحي بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والصحة والمنطقة الأزهرية بمحافظة بني سويف، انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس "سي" لطلاب الصف الأول الإعدادى، وتستهدف الكشف على 67 ألف طالب وطالبة بمختلف المدارس العامة والأزهرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وقال الدكتور حسن سليمان، مدير عام فرع التأمين الصحي، في تصريح له، اليوم، إن الفرع أنهى استعداداته لبدء المبادرة، خاصة فيما يتعلق بتوفير كافة المستلزمات الطبية المطلوبة، وتدريب وتجهيز الفرق المشاركة في المبادرة، البالغ عددها 15 فريقا، لإجراء المسح في 422 مدرسة إعدادي و120 معهدا أزهريا إعداديا بإجمالي مستهدف 67 ألف و62 طالبا وطالبة.

وأشار إلى عقد تدريب لجميع الفرق المشاركة في الحملة، التي تضمنت التدريب على استخدام الكواشف، والإجراءات الاحترازية والوقائية، واتباع أساليب مكافحة العدوى وكيفية التسجيل، بمشاركة وتحت إشراف أطباء والتنفيذيين من التأمين الصحي بقيادة الدكتورة هبة محمد حسن، منسق عام الحملة، وأعضاء لجنة الإشراف الدكتورة مها رويعى، وصفاء كمال وغادة عبد الله.

من جانبه، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع الدكتور حسن سليمان مدير فرع هيئة التأمين الصحي، سير العمل بالمبادرة في يومها الأول، واطمأن على الإجراءات الوقائية الاحترازية التي اتخذها فرع التأمين الصحي أثناء سير الحملة، بالإضافة إلى تذليل أي معوقات تواجه تنفيذ المبادرة .

كما بحث محافظ بني سويف خطة فرع التأمين الصحي لتغطية كل مدارس والمعاهد الأزهرية الإعدادية من فرق المبادرة، للكشف على جميع الطلاب في العمر المستهدف، مع استمرار الفحوصات المتقدمة وتقديم العلاج لمن يثبت اصابته بالفيروس.