طلاب الجامعة الأمريكية يتظاهرون رفضا لزيادة المصروفات

قالت رحاب سعد الدمياطي، المتحدث الإعلامي باسم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الجامعة تقدم خدمة تعليمية متميزة تتماشى مع أحدث النظم التعليمية، بالإضافة إلى منح الفرص للطلاب للتعبير عن آرائهم، موضحة أن الوقفة التي تجرى حالياً تتم بالاتفاق مع الجامعة، وتمت الموافقة عليها في إطار فلسفة الجامعة للتعبير عن الرأي مالم يكن هناك انتهاكات أو شغب.

وأوضحت الدمياطي في تصريحات لـ"الوطن"، أن المشاكل التي يعاني منها التعليم عن بعد، موجودة بمختلف النظم التعليمية في العالم، مشيرة إلى أن إدارة الجامعة ممثلة في عمداء الكليات، جلست الأسبوع الماضي مع طلاب كل كلية، وذلك لمناقشة مختلف الصعوبات التي يواجهها الطلاب أثناء العلمية التعليمية، مشيرة إلى أن هناك اجتماعات للتوصل إلى نظام للدراسة الفصل الدراسي المقبل، مشيرة إلى أن فصل الخريف تم إقرار نظام التعليم الهجين للدراسة وتم السماح للطلاب بالدراسة داخل الجامعة فيما يتعلق بالمعامل والاستديوهات والباقي أون لاين.

وأضافت أن الفصل الدراسي المقبل سيتم زيادة عدد الطلاب الحضور بالجامعة، وذلك من خلال مناقشات بين إدراة الجامعة والطلاب لاختيار النظام الأنسب للحضور، مضيفة أنه بالنسبة لحفلات التخرج، يجرى الآن دراستها و تحديد مواعيدها لتنظيمها الفترة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع الطلاب، مشيرة إلى أن الجامعة وغيرها من المؤسسات تواجه تحديات وتعمل على الموازنة بين جودة التعليم المقدمة والمحافظة على صحة مجتمع الجامعة، وسيكون هناك تمثيل للطلاب للتوصل لطريقة كيفية تنظيم الفصل الدراسي المقبل.

وبشأن المصروفات الدراسية وزيادتها، أوضحت رحاب، أن الزيادة تتم في كل الجامعات والمدارس وهي سنوية، مشيرة إلى أن تكلفة التعليم أون لاين مرتفعة جداً نظراً للبنية التحتية التي يتم إنشائها، مضيفة أنه يتم الحصول على تصاريح معينة لبث البرامج، فضلا عن استمرار العمالة داخل الجامعة دون توقف.

وينظم طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حالياً، وقفة احتجاجية نتيجة رفض الجامعة عودة الدراسة في الجامعة والاكتفاء بالدراسة أون لاين، رغم تأكيد أساتذة الجامعة ضرورة عودة الدراسة، مؤكدين عدم وجود دراسة فعلية تتناسب مع ارتفاع قيمة زيادة المصروفات 11%.

وقال الطالب أحمد سعيد، رئيس اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الاحتاجات للطلاب سلمية، وتأتي اعتراضا على سياسات الجامعة في تطبيق التعليم عن بعد، وعدم جودته بما يتناسب مع الزيادة التي أقرتها الجامعة العام الجاري بنسبة 11%، موضحا: "إحنا عاملين وقفة بسبب إن الجودة التعليمية في الجامعة غير متوافقة مع المصروفات الدراسية".

وأضاف "سعيد" لـ"الوطن"، أن أهم أسباب الاحتجاجات ترجع لعدم وجود الجودة التعليمية المقدمة للطلاب منذ بدء العام الدراسي الجديد، موضحاَ أن 7% من الطلاب مصرح بنزولهم الجامعة، للتعامل في الكورسات العلمية والسكاشن والمعامل والاستديويهات، وباقي الطلاب يدرسون أون لاين، موضحا أن التعليم عن بعد غير جيد.

وتابع الطالب: "هناك مشكلات عدة، وقصور في تطبيق التعليم عن بعد، تتمثل في طريقة تجميع الدرجات الخاصة بالطلاب، وكل ما هو له علاقة بالتواصل بين الطلاب مع الأساتذة وغيرها".