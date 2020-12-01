41 مليون جنيه للتغذية المدرسية في بني سويف: وجبات جافة وجاهزة

أعلنت سهام يوسف عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، تخصيص 41 مليون جنيه للتغذية المدرسية، التي تشمل وجبات جافة وجاهزة لطلاب مدارس التربية الخاصة والرياضية والمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال والمدارس الفنية العسكرية.

جاء ذلك على هامش الاجتماع التنسيقي لأعضاء اللجنة المحلية للتغذية المدرسية، بحضور الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، والمهندس وصفى عبدالله، وكيل وزارة التموين، والدكتور حسن سليمان، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور ربيع محمد، مدير الخدمات التربوية، وعمر سيد، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وياسر طلعت، مدير إدارة التغذية بمديرية التربية والتعليم.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بشأن المتابعة المستمرة لخطة العمل والآليات المقرر اتباعها مع بدء تسليم الوجبات بالمدارس.

وأكدت على تكليفات المحافظ لأعضاء اللجنة بأهمية التنسيق التام والتواصل المستمر فيما يخص إعداد الوجبات وتوزيعها على الطلاب، حيث تم تخصيص 41 مليون جنيه للتغذية المدرسية.

وخلال اجتماع اللجنة تم الاتفاق على تحديد مهام وتكليفات كل عضو من أعضاء اللجنة، حيث تقوم مديرية الصحة بمتابعة عملية إعداد الوجبات، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المصانع.

فيما تقوم مديرية التموين بالمتابعة والإشراف على أعمال الموردين للوجبات، في حين يشارك التأمين الصحي من خلال الزائرات الصحيات في لجان الاستلام والتوزيع داخل المدارس، وذلك من خلال الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات كورونا.

وفي سياق آخر، تابعت وكيل وزارة التربية والتعليم سير العمل بالمدارس العسكرية بإدارتي ببا والفشن، حيث تفقدت الفصول التعليمية التي تم إعدادها لتدريس مادة التربية العسكرية، التي تعمل على رفع وعي الطلاب بالقضايا المجتمعية مثل الوطنية وغرس روح الانتماء وحب الوطن لدى الطلاب، وأن مادة التربية العسكرية يستفاد من خلالها القدوة والمثل والنموذج العملي للطلاب في الانضباط والإلزام والفكر الواعي.

وأكدت وكيل الوزارة بأن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف يتابع المنظومة من خلال تقارير المتابعة للعملية التعليمية بشكل العام، وسير المنظومة بالمدارس العسكرية "بصفة خاصة" التي قد بلغ عددها 9 مدارس على مستوى المحافظة، مؤكدة على دعم المحافظة للمديرية في كل الملفات التي تخص المنظومة التعليمية، خاصة العوائق التي قد تطرأ على المنظومة والتي يتم تذليلها أولا بأول.