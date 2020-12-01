الحصيلة 93 مليون جنيه.. 10729 طلب تصالح مخالفات البناء في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء، بلغ 10729 طلب على مستوى مدن محافظة مطروح.

وقال "شعيب"، اليوم، إن عدد الطلبات ارتفعت مؤخرا، في ظل التيسيرات التى قدمتها الدولة للتصالح على بعض مخالفات البناء، وفقا للضوابط والشروط المحددة، وبلغ إجمالى متحصلات المدفوعات من المواطنين سجل 93.157 مليون جنيه، منها 84337 جملة متحصلات الـ25% خلال فترة مدة التقدم على قانون التصالح حتى 30 نوفمبر 2020، سدده المواطنون الذين تقدموا بطلباتهم فى المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمراكز ومدن المحافظة الثمانية بالإضافة إلى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين الرئيسى بديوان عام محافظة مطروح.

وأضاف "شعيب" أن المراكز التكنولوجية بمجالس المدن الثمانية استقبلت منذ بدء قانون التصالح حتى 30 نوفمبر عدد 10729 طلب تصالح منها 5807 طلب بمدينة مرسى مطروح، و1712 طلب بمدينة الحمام، و1919 طلب بمدينة العلمين، و681 طلب بمدينة الضبعة، و95 طلب بمدينة النجيلة و159 طلب بمدينة سيدى برانى، و48 طلب بمدينة السلوم، بالإضافة إلى 308 طلب بمركز ومدينة سيوة.

من ناحية أخرى، تابع اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح مراكز ولوجية لخدمة المواطنين التى تلقت طلبات التصالح على مخالفات البناء، من بينها المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ومركز ومدينة مرسى مطروح، ومتابعة تيسير الإجراءات مع إشادة المواطنين بالخدمات المقدمة وتذليل العقبات والرد على الإستفسارات خلال، وذلك تزامنا مع إنتهاء المدة المحددة لتلقى الطلبات والتى انتهت فى 30 نوفمبر، مؤكدا على جهود المحافظة فى توفير سبل الراحة والتيسير على المواطنين وتسهيل إجراءات التقدم على قانون التصالح وفقا للضوابط المحددة خلال فترة تلقى الطلبات.