زعيم كوريا الشمالية يعتذر لشعبه: أشعر بالخجل

في مشهد عاطفي ونادر، اعتذر الزعيم كيم جونج أون، عن فشله في تحسين حياة الكوريين الشماليين.

وجاء حديث كيم خلال عرض عسكري ضخم، نظم اليوم السبت، بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس حزب العمال.

واستغل الزعيم الكوري الشمالي المناسبة، لتوجيه رسائل إلى شعبه، كما خصص بعض الكلمات لشركائه ومنافسيه في العالم، وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

وألقى كيم باللوم على العقوبات الدولية والأعاصير وفيروس كورونا، قائلا: إن هذه الأسباب حالت دون الوفاء بوعوده بشأن التقدم الاقتصادي.

وقال: "أشعر بالخجل لأنني لم أستطع أبدا أن أكافئكم بشكل مناسب على ثقتكم الهائلة".

وأضاف: "لم تكن جهودي وتفانيي كافيين لإخراج شعبنا من سبل العيش الصعبة".

وبدا الزعيم كيم عاطفيا خلال إلقائه هذه الكلمات، كما شكر عناصر الجيش على عملهم الجاد لمواجهة الكوارث الطبيعية ولمنع تفشي كورونا.

وعبر عن فخره بـ"عدم إصابة أي مواطن" في بلاده بفيروس كورونا، الذي تسبب بوفاة أكثر من مليون شخص وإصابة ما يزيد عن 37 مليونا آخرين في العالم.