زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتعزيز علاقاته مع الصين: سأبذل جهودا إيجابية

تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بتعزيز العلاقات الثنائية مع الصين، مؤكدا أنه سيبذل جهودا إيجابية مع الرئيس الصيني شي جين بينج، من أجل زيادة تعزيز وتطوير العلاقات الودية التقليدية بين بيونج يانج وبكين.

حديث كيم، جاء خلال رده على برقية التهنئة التي أرسلها الرئيس الصيني إلى كيم في وقت سابق من الشهر الجاري، بمناسبة الذكرى السنوية 75 لتأسيس حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء.

وكان شي قد أعرب في رسالته عن رغبة الصين في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع كوريا الشمالية.

يُشار إلى أن الصين هي الشريك التجاري الأكثر أهمية بالنسبة لكوريا الشمالية ومصدر رئيسي للغذاء والأسلحة والوقود، مما يمنح بكين نفوذا كبيرا على بيونج يانج.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، عرضت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات قادرا على ضرب أي جزء من الولايات المتحدة، خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس حزب العمال الحاكم.