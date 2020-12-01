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الذهب يرتفع 17 جنيها

كتب:

مارينا رؤوف
04:56 م | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
الذهب

الذهب

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرا منذ بدء التعاملات اليومية حتي نهايتها بإجمالي 17 جنيها، حيث ارتفعت بمقدار 5 جنيهات خلال بدء التعامل، وعاودت الارتفاع مرة أخرى في منتصفها بأكثر من 4 جنيهات للعيار الواحد، ثم 8 جنيهات خلال نهاية التعاملات بسوق المال والبورصات العالمية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 مبلغ 912.10 جنيه مقابل 894.33 جنيه أمس، وعيار 21 مبلغ 791.03 جنيه مقابل 782.55 جنيه، فيما سجل عيار 18 مبلغ 678.02 جنيه مقابل 670.76 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فبلغ 6,385 جنيه.

وقال رفيق العباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن الذهب يُعد خزينة للأموال، وكذلك زينة لمن ترتديه، كما أن سعر الذهب بمصر مرتبط بالبورصة العالمية، وسعر اليوم يحركه الاقتصاد، وحال استقرار الاقتصاد، يهبط أسعار الذهب، موضحًا أن العلاقة بين الاستثمار والذهب عكسية، فمع نزول سعر الذهب يرتفع سعر البترول، والعكس صحيح.

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