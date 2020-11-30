تراجع 4 جنيهات.. أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

انخفضت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بقيمة أربعة جنيهات، مقارنة بتعاملات بداية اليوم، وتستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها أسعار مختلف أعيرة الذهب عيار 24 وعيار 21 وعيار 18بمحلات الصاغة على النحو التالي:

أسعار الذهب

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 885 و887 جنيهًا، وتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 774 و776 جنيهًا، أما سعر الذهب عيار 18 تباين بين 663 و665 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب بين 6192 و6208 جنيهًا.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، يمضي الذهب في مسار تسجيل أسوأ أداء شهري في أربع سنوات، إذ حفّز التفاؤل عن الانتعاش الاقتصادي من تبعيات فيروس كورونا المستثمرين على شراء أصول تقليدية عالية المخاطر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية نحو 1% إلى 1771.22 دولار للأوقية (الأونصة)، ليهبط 5.7% منذ بداية الشهر الحالي، وذلك تراجع منذ نوفمبر 2016، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1775 دولارًا.

أسعار الذهب متوقع أن تشهد انخفاضات متتالية

وقال الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، في تصريح سابق، إن أسعار الذهب متوقع أن تشهد انخفاضات متتالية خلال جلسات الأسبوع الحالي بنحو 70 إلى 80 دولارًا بالأوقية، موضحًا أنه ربما نرى هبوط الأسعار إلى أدنى مستوى 1700 دولارا للأوقية، حيث أكد أنّ هبوط الأسعار سيشجع زيادة الطلب الاستهلاكي للأفراد، فيما ينخفض الطلب الشرائي للصناديق المتداولة بالبورصة والبنوك المركزية العالمية.

وأرجع سبب الارتفاعات والانخفاضات المتتالية التي تشهدها أسعار الذهب خلال الفترة الحالية، بسبب عملية المضاربات.