محافظ المنيا يشدد على سرعة تنفيذ نادي متحدي الإعاقة بمساحة 10 أفدنة

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم أعمال إنشاء نادي متحدي الإعاقة بمنطقة النوادي بمدينة المنيا الجديدة، لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال لدفع العمل به وإنجازه في أقرب وقت ممكن، حتى يستفيد من خدماته ذوي الهمم من أبناء المحافظة، رافق المحافظ خلال جولته مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

أكد المحافظ أنه جاري إنشاء نادي متحدي الإعاقة بالمنيا الجديدة على مساحة 10 أفدنة بمنطقة النوادي.

يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بذوي الهمم وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، وضمن مشروعات قطاع الشباب والرياضة الجاري تنفيذها بالمحافظة ، حيث يجري حاليا تنفيذ 9 مشروعات بقطاع الشباب والرياضة بإجمالي تكلفة 446.5 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ خلال جولته التفقدية أنه تم خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، إنشاء 212 مشروع بقطاع الشباب والرياضة بإجمالي تكلفة 588 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 203 مشروع بإجمالي تكلفة 141.1 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ خلال جولته بمدينة المنيا الجديدة نادى المنيا الرياضي فرع المنيا الجديدة، حيث وجه بتطويره واستغلاله بالشكل الأمثل وتجهيزه لاستقبال المواطنين بالشكل اللائق، كما التقى بعدد من اللاعبين بنادي المنيا الرياضي، حيث أعرب عن أمنياته لهم بالفوز في مباراتهم القادمة والعودة للدوري الممتاز بالشكل الذي يليق بتاريخ واسم النادي، مؤكدا على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم.

وزار المحافظ خلال جولته مركز التنمية الرياضية التابع لمديرية الشباب والرياضة، حيث شاهد تدريبات لفريق كرة الجرس للمكفوفين التابع لإحدى جمعيات خدمة المكفوفين وضعاف البصر، ضمن مشروع "نحن نستطيع العيش معا" لدمج الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالشراكة مع أحد البنوك، ووجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم للفريق ولأبناء المحافظة من ذوي الاحتياجات الخاصة مؤكدا أنهم جزء أصيل من المجتمع ولهم نفس الحقوق والرعاية الكاملة.