تحريز مضبوطات في حملة على الصيدليات ومخازن الأدوية بأسيوط

ترأس المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، حملة رقابية على الصيدليات ومخازن الأدوية ومكاتب المستلزمات الطبية، بعدد من المناطق بالمحافظة.

نظمت الحملة، بالتنسيق بين إدارة التفتيش الصيدلي، برئاسة الدكتور أحمد مرعي، وفريق من مفتشي الصيدليات بأسيوط، ومديرية التموين، ومباحث التموين، ومديرية الصحة، وإدارة المتابعة بالمحافظة، في إطار المتابعة الميدانية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بإحكام الرقابة على الأسواق، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

أسفرت، الحملة على تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز المضبوطات، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

ومن جانبه، شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على شن حملات دورية على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة، والتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار، أو أي شكل من أشكال استغلال المواطنين والإتجار بصحتهم، والتأكد من توافر السلع الأساسية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية بكميات مناسبة.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية كمديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والتفتيش الصيدلي بالمحافظة.

يذكر أن محافظة أسيوط تستقبل شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتساب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طارئ على مدار 24 ساعة.

كما يستقبل جهاز حماية المستهلك البلاغات علي الخط الساخن 19588 أو رقم التليفون 0882129330 للهواتف الذكية وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.