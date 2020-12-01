بعد مشادة بينهما.. سائق ينهي حياة زوجته بسوهاج بطلق ناري في الوجه

كشفت تحريات رجال المباحث في سوهاج، أن السائق الذي قتل زوجته بطلقة نارية في الوجه بمركز دارالسلام، مدمن للمواد المخدرة، وكان دائم الشجار مع زوجته، بسبب كثرة تعاطيه المخدرات.

وأشارت التحريات إلى أن الجاني دائم التعدي على زوجته بالضرب، وأنه سيئ السير والسلوك، ويوم الجريمة تشاجر مع زوجته كعادته إلا أنه قرر أن ينهي حياتها، فأطلق عليها الرصاص من "فرد روسي" صناعة محلية، فأصابها بعيار ناري في الوجه من الناحية اليسرى لتلقى مصرعها في الحال.

وباشرت نيابة مركز دارالسلام التحقيقات مع المتهم، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن تم القبض عليه من قبل الشرطة، وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، وكلفت الطب الشرعي بتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة وتم الانتهاء من تشريح الجثة ودفنها بمقابر العائلة.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا، من مأمور مركز شرطة دار السلام، بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول المدعوة "إيمان.ع.ا" 26 عامًا ربة منزل وتقيم بدائرة المركز "جثة هامدة" نتيجة إصابتها بطلق ناري في الوجه من الناحية اليسرى.

وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط المركز، وبالفحص وسؤال والدتها "نادية. ص. ن" 56 عامًا، ربة منزل وتقيم بذات الناحية، اتهمت زوج ابنتها "هشام. ش. ع" 30 عامًا، سائق ويقيم بذات الناحية بالتعدي على المذكورة وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته ما أدى لوفاتها، بسبب خلافات أسرية.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم "روسي محلي الصنع" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وحُرر محضر بالواقعة.

وبالعرض علي النيابة العامة؛ أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيقات مع المتهم.