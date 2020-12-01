فحص 203 آلاف تلميذ ابتدائي لعلاج أمراض سوء التغذية بالمنيا

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية، ضمن مبادرة 100 مليون صحة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم فحص 203 آلاف طالب بالمرحلة الابتدائية بجميع المدارس المستهدفة بنطاق المحافظة.

وقال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول إلى السادس الابتدائي، حيث تلقى المبادرة وجميع المبادرات الرئاسية، اهتمام ورعاية ودعم من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ويتم خلالها إجراء المسح الطبي، والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المدارس الابتدائية، التي انطلقت منذ اليوم الأول من شهر نوفمبر، بالتنسيق مع التأمين الصحي.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الهدف من تلك المبادرة، هو الاهتمام بصحة الطلاب، من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن، لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم.

وأشار الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرات الرئاسية في محافظة المنيا، إلى أنه عند اكتشاف إصابة أحد الأطفال بهذه الأمراض، فإنه يتم تحويل الطفل إلى المستشفى للعلاج بالمجان، مؤكدا تجهيز 80 فريق عن طريق مديرية الصحة، وذلك لتنفيذ المبادرة في الريف، بالإضافة لتدريب الفرق على طرق الفحص، ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات، مع التوجيه للوصول لجميع الطلاب المستهدفين، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى.