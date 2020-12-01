جيران المتهم بطعن 6 بطوخ: خريج علوم و"مشفناش منه حاجة قبل كده"

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالقليوبية، وتحقيقات نيابة طوخ، أن الطبيب ضياء سلامة، ضحية واقعة طعن 6 أشخاص بقرية السيفا بمركز طوخ، كان أول الضحايا، حيث شاهد المتهم يمشي فى الشارع ممسكا بسكين، فتوجه إليه محاولا تهدئته وأخذ السلاح منه.

وتابعت التحريات، أنه في نفس الوقت، حضر الضحية الثاني محمد عبد العليم، الموظف بالمعاش، وحاول معه تهدئة وسحب السكين منه إلا أنهما فشلا مع المتهم الذي طعنهما دون سبب، فتدخل 4 آخرين وحاولوا الإمساك به، فأصابهم أيضا بعدة طعنات، ثم اجتمع 10 أشخاص من القرية وأمسك أحدهم بيده وتمكن من أخذ السكين منه وقيدوه حتى حضرت الشرطة.

وتم نقل المصابين والضحايا إلى مستشفى بنها الجامعي.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن المتهم لم يخرج من منزله منذ حوالي عامين وكان لا يخرج إلا نادرًا، لكنة دائمًا يقف على سطح منزله، وأنه خريج كلية علوم، وأدى فترة الخدمة العسكرية، التي انتهت قريبا، وأجمع مقربون منه أنهم لم يروا منه أي شيء من قبل، لكنه لم يكن يتحدث مع أحد، وأن والده يعمل بإحدى الدول العربية، ووالدته هي من ترعاه وتتولى شؤونه.

كما كشفت التحقيقات، أن المتهم فى منتصف العقد الثالث من العمر، ويعاني من مرض نفسي، وسبق حجزه داخل مستشفى للأمراض النفسية، ولم يسبق اتهامه في أي قضايا.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه تخرج من الكلية والتحق بالعمل في عدة أماكن، لكنه لم يستمر بسبب مرضه النفسي.

واستمعت النيابة إلى أقوال أسرة المتهم، التي أكدوا أن نجلهم كان يجلس فى منزله ويتحدث مع نفسه بكلام غير مفهوم، وقبل الجريمة بدقائق دخل إلى المطبخ، واستولى على السكين خلسة وأخفاها فى ملابسه، ثم خرج بها الى الشارع، قبل أن يسمعوا صوت استغاثات الأهالي "الحقوا ابنكم بيقتل الناس في الشارع".

وأشارت الأسرة إلى أنهم أسرعوا إلى مكان الحادث وشاهدوا بركة دماء و6 من الأهالي مطعونين وأمعائهم ظاهرة، موضحين أن ابنهم أصيب بحالة نفسية منذ فترة وأنهم حاولوا علاجه لكن دون جدوى.

وقررت النيابة العامة التصريح بدفن جثث الضحايا، لبيان سبب الوفاة، كما أمرت بالاستعلام عن المصابين الأربعة وإمكانية الاستماع إلى روايتهم من عدمه، واستمعت إلى أقوال شهود العيان وجاري الاستماع إلى أقوال المتهم، وسيتم عرضه على الطب الشرعي للتأكد من تعاطيه مواد مخدرة من عدمه.

وتحفظت النيابة على مقاطع فيديو وثقت الحادث، ليتم تفريغها، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة بالمحلات التجارية.

وكان اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مأمور مركز طوخ العميد تامر موسي، يفيد بتعدى مريض نفسي على 6 أشخاص فى الشارع بقرية السيفا دائرة مركز طوخ، وانتقل على الفور اللواء حاتم الحداد، مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية.

وتبين قيام مريض نفسي يدعى "أحمد. ج"، بالتعدى على كل من محمد عبد العليم أحمد، 60 عاما، عامل، توفى فور وصوله مستشفى الجامعة، وضياء السيد عبدالعظيم، 22 عاما، في السنة الخامسة بكلية الطب، توفى هو الآخر متأثرا بإصابته، فيما أصيب كل من منصور علي متولي القزاز، وأشرف إبراهيم عطا الله بإصابات خطيرة، ونقلا إلى مستشفى الجامعة فى حالة خطرة، ونقل الاثنان الآخران إلى أحد المستشفيات الخاصة للعلاج.

وانتقل مدير أمن القليوبية إلى المستشفى لتفقد حالة المصابين، وأمر بتوفير الرعاية الطبية لهم فورا، فيما تم القبض على المتهم والسيطرة عليه، وجارٍ العرض على النيابة للتحقيق.