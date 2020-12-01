"خريج علوم".. تفاصيل عن المريض النفسي المتهم بقتل 2 وإصابة 4 بطوخ

كشفت التحقيقات الأولية تفاصيل واقعة اعتداء مريض نفسيا على 6 أشخاص في قرية السيفا مركز طوخ بالقليوبية وأسفرت عن مصرع 2 وإصابة 4 آخرين من بينهم 2 من أقاربه، حيث تبين أن المتهم خريج كلية العلوم ويعاني من مرض نفسي منذ فترة، وسبق وأن شوهد يمشي في الشارع ويهذي بالكلام غير المفهوم وأن أسرته حاولت علاجه أكثر من مرة.

فيما عاينت نيابة مركز طوخ جثتي قتيلا الحادث وأمرت بندب الطب الشرعي لمعاينة الجثث وبيان سبب الوفاة والأداة المستخدمة في الواقعة، وطلب تحريات المباحث والاستعلام عن حالة المتهم والمصابين لسؤالهم.

كانت الواقعة قد شهدت مصرع اثنين من مصابي الحادث متأثرين بإصابتهما في الحادث بينما يتم الآن إسعاف 4 آخرين اثنين منهما فى حالة خطرة وفي غرفة العمليات بببنها الجامعي وآخران تم نقلهما إلى أحد المستشفيات الخاصة ببنها.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز طوخ العميد تامر موسى، يفيد بتعدي مريض نفسيا على 6 أشخاص فى الشارع بقرية السيفا دائرة مركز طوخ

وانتقل اللواء حاتم حداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وتبين قيام مريض نفسيا يدعى "أحمد ج" بالتعدى على كل من محمد عبد العليم أحمد 60 عاما، عامل توفي فور وصوله مستشفى الجامعة وضياء السيد عبدالعظيم 22 عاما، خامسة كلية طب توفي هو الآخر متأثرا بإصابته.

فيما أصيب كل من منصور على متولى القزاز وأشرف إبراهيم عطالله باصابات خطيرة وتم نقلهم إلى مستشفى الجامعة فى حالة خطرة كما تم نقل الاثنين الآخرين إلى أحد المستشفيات الخاصة للعلاج.

وانتقل مدير أمن القليوبية إلى المستشفى لتفقد حالة المصابين وأمر بتوفير الرعاية الطبية لهم فورا.

فيما تم القبض على المتهم والسيطرة عليه وجارٍ العرض على النيابة للتحقيق.