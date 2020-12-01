وقف أي سيارة لا يلتزم سائقها بارتداء الكمامة بموقف أبو قرقاص

قاد الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا، حملة مكبرة لضبط سيارات الأجرة والأتوبيسات المخالفة، غير الملتزم سائقيها وركابها بارتداء الكمامة، وكلف مدير إدارة المواقف بمنع سير أي سيارة لا يلتزم سائقوها بارتداء الكمامة وكذا الركاب.

وأكد رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، أنه لن يسمح لأحد بمخالفة القرار الصادر، للحفاظ على الدولة ولضمان سير عجلة الحياة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وخلال الحملة، أشاد حلمي، بالتزام عدد كبير من سائقي السيارات، بتنفيذ القرار موجها لهم التحية والتقدير لوعيهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتخذها مركز أبوقرقاص لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وطالب رئيس المركز بضرورة التكاتف والتلاحم خلال هذه الفترة الحرجة، واتباع إرشادات وزارة الصحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار الفيروس والتغلب عليه.