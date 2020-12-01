الفنان محمد عبدالحليم: لاقيت الدنيا مقلوبة عليا.. الحمد لله على حب الناس

قال الفنان محمد عبدالحليم، إنه لم يطلب عملا كما نشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ذلك، حيث كتبت فتاة هذا الكلام على لسانه، وهو عار تماما من الصحة.

وأضاف "عبدالحليم"، في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، إن القصة بدأت عندما كانت تقف أمامه فتاة عشرينية، تتحدث في هاتفها المحمول، فنادى عليها وطالبها بإدخال هاتفها في حقيبة يدها، لأن المكان الذي تقف فيه يتم سرقة الهواتف المحمول.

وأوضح أن البنت اقتربت منه، أثناء جلوسه على كرسي وصرخت في وجهه، لأنها اكتشفت أنه فنان معروف وطلبت التصوير معه فوافق على طلبها، والتقطت معه صورة تذكارية، فطلب منها سرعة إدخال هاتفها إلى حقيبة يدها، فقالت إنها تريد رقم تليفونه الشخصي لتتواصل معه مرات أخرى، للاطمئنان عليه، فأخبرها أنه سيكون حاضرا في المسلسلات الرمضانية في موسم 2021.

وتابع: "روحت البيت، لاقيت الدنيا مقلوبة عليا، ومنمتش من امبارح، والبنت حسابها على فيس بوك اتقفل، أنا بس عرفت قد إيه الناس بتحبني فعلا، ودي الميزة الوحيدة للموضوع، الحمد لله رب العالمين على نعمة حب الناس وحب الجمهور دي أغلى حاجة وأهم حاجة للفنان".

وطالبت الفتاة في منشورها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمساعدة الفنان وتركت رقمه من أجل أن يتم إسناد إليه أعمال فنية مستقبلية واستنكرت تعامل الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين معه وذكرت أن الفنان عبد الحليم كان متواجد من فترة طويلة في الدراما المصرية والعربية ولكنه اختفى فجأة وهذا ما نفاه الفنان في اتصاله الهاتفي.

ويعيش في أحد الشوارع بجوار نفق الملك الصالح بمفرده بعد أن انفصل عن زوجته منذ سنوات عديدة.