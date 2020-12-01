قبل تكريمه.. روجينا لزوجها أشرف زكي "مبروك يا صاحب الفضل"

"صاحب الفضل"، من أشهر العبارات التي جاءت على لسان الفنانة روجينا، خلال مشاركتها في أحداث مسلسل البرنس، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، والتي استدعتها لتهنئة زوجها الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، قبل ساعات من تكريمه في المركز الثقافي الروسي.

و ينظم المركز الثقافي الروسي، مساء اليوم، احتفالية لتكريم الفنان الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون بمناسبة اليوبيل (60 عاما) بمسرح تشايكوفسكي بمقر المركز الثقافي الروسي في الدقي، بحضور قيادات وزارة الثقافة ونخبة من الفنانين والشخصيات العامة.

ونشرت الفنانة روجينا، صورة تجمعها بزوجها الفنان أشرف زكي، قبل تكريمه، موجهة له رسالة عبر حسابها بموقع إنستجرام، بقولها "ألف مبروك على التكريم النهاردة، تستحق مليون تكريم على رحلة طويلة من العطاء".

وتابعت: ربنا يرزقك السعادة والصحة، أحلى حاجة كلمة شكرا على كل اللي قدمته، صاحب الفضل، شكرا.

ورد الفنان أشرف زكي، على رسالة زوجته روجينا، بقوله: ربنا يخليكي ليا ولـ مايا ومريم إنتي رفيقه الكفاح وسر النجاح.

ومن المقرر أن تتضمن الاحتفالية عرضًا لفيلم تسجيلي قصير عن الدكتور أشرف زكي من فكرة وإعداد مي سكرية واخراج روماني خيري، كما سيقوم "أليكسي تيفانيان" مستشار السفارة الروسية ومدير المراكز الثقافية الروسية في مصر بإهداء "زكي" درع المركز الثقافي الروسي، هذا إلى جانب تكريمه من شعبة المبدعين العرب بالاتحاد العام للمنتجين العرب، وملتقى المرأة العربية والإفريقية والمهجر، وسيكون الدخول مقتصر على حاملي الدعوات الشخصية.

وكان المركز الثقافي الروسي، نظم احتفالية أونلاين للمنتدى الدولي للشباب للتعريف بالتقاليد الروسية فى إطار مشروع مد جسور التواصل بين الثقافة الروسية وثقافات شعوب العالم لإلقاء الضوء على التقاليد والعادات الروسية، وقد تم اللقاء بنظام الأونلاين بين مدن موسكو والقاهرة والإسكندرية والغردقة بمشاركة الطلاب المصريين الذين يدرسون اللغة الروسية وأبناء الجالية الروسية في مصر وخريجي الجامعات الروسية.