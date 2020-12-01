أوقاف ملوي تعلن الضوابط الشرعية لاستخدام "فيسبوك": تتبع العورات محرم

قالت قيادات الأوقاف بإدارة ملوي في المنيا، إن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر وإنستجرام" من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير، لكن بما لا يمس بالأمن القومي والنظام العام أو الآداب، أو سمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم، مع ضرورة الحد من نشر الشائعات.

جاء ذلك خلال ندوه عقدتها إدارة أوقاف ملوي، بقاعة الوحدة المحلية لمجلس قروى دروة، للتوعوية بكيفية التعامل الرشيد مع الفضاء الإلكتروني، ومحاربة الشائعات، بحضور الشيخ سلامه محمود عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا.

وقال وكيل أوقاف المنيا، إنه في إطار خطة الوزارة لنشر الوعى الرشيد المستنير من خلال برامج التدريب والتثقيف، وإدراكا منها بأهمية وخطورة التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الدعوة بالحال والسلوك المقام أهم من الدعوة بمجرد المقال.

وأضاف أن الناس نوعان، أحدهما يبني والآخر يهدم، ومن يبني لا يعرف الهدم أبدًا، شأن أبناء مصر المخلصين، وقادتها الذين يراعون الله في كفاحهم لبناء وطننا الغالى مصر.

وقال للحضور، "عليكم ضبط حياتكم الخاصة والعامة؛ فالمؤمن يخشى الله تعالى في كل أوقاته وفي خلواته، فلا يظن أحد أن الفضاء الإلكتروني مغطى بل هو مكشوف أكثر أمام العالم، وأن الإنسان السوي ليس له إلا وجه واحد يتعامل به مع الكل بحب واحترام وأدب".

وشدد على أن الحياة الخاصة يجب أن تكون مضبوطة بضوابط الشرع الحنيف، مضيفا، "ينبغى أن يراك الناس في حياتك الخاصة كما يرونك فى حياتك العامة، ولا تظن أن العالم الإلكتروني عالم مغلق، بل هو عالم مكشوف أمام الجميع، كما أن المؤمن يحب الستر، إن رأى شرا ستره، وإن رأى خيرًا نشره".

وأكد أن بعض الناس قصرت به أخلاقه عن بلوغ مراتب الكمال فلم يجدوا سوى الخوض في أعراض الناس، وتتبع عوراتهم لجبر نقيصته، فيقول نبينا (صل الله عليه وسلم)، "لَا تُؤْذُوا المُسْلِمِينَ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ المُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِى جَوْفِ رَحْلِهِ".