رمضان عبدالمعز: طريق الصبر كله خير وفي نهايته نصر

قال الشيخ رمضان عبدالمعز عالم الأزهر الشريف، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "الصبر ضياء"، فهو الذي سيوصلك وينير لك طريقك، مؤكدا أن الرسول علمنا أيضا أنه يجب أن نعلم بأن النصر مع الصبر.

وأضاف عبدالمعز، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على شاشة "dmc" أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول "وَلا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا"، إذا فالعزة ستأتي مع الصبر والنصر سيأتي مع الصبر، فأصبر حتى ينصرك الله، مستشهدًا بالآية الكريمة: "(فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ)، فإياك أن تتخيل أن بصبرك ستفقد حقك أو لن تصل إلى مبتغاك، فالصبر كله خير، لأن الله وعد الصابرين بالخير كله، كما قال في كتابه العزيز (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ )".

وأردف أن من الصابرين الذي ذكرهم الله في كتابه، الذين يقول فيهم الله ( الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ).

وواصل: "أننا لو فهمنا معنى تلك الآية الكريمة، مشاكل كثير في حياتنا ستحل، بمعنى ان هذا التليفون المحمول أنعم الله على بملكيته واستخدمه أضعه هنا أو هنا او خلف ظهري فهو ملكي وطوع لي، وهكذا البشر فنحن ملك لله، مضيفا: "يودينا يجيبنا يطلعنا ينزلنا يحركنا يقعدنا، ملناش حاجة، إنا لله أحنا ملكه، فمتجيش تقولي أصل بيحصلي كدا ليه، أحنا ملكه ولا يسأل عما يفعل".

واستطرد، لهذا يقول الله سبحانه وتعالى (وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ) فأرح قلبك، فلما كثير من أخوتنا وأولادنا وأهالينا يشتكون من الابتلاء والمحن الشديدة، أقول لهم "هي كدا كدا إحنا في فترة امتحان، مستشهدًا بالآية الكريمة: "ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا".