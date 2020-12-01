الذهب يقفز 12 جنيها بنهاية تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 787 جنيها

قفزت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم وشهدت ارتفاعا كبيرا في الأعيرة المختلفة بمحلات الصاغة بنهاية تعاملات اليوم، وتقدر قيمة تلك القفزة بـ 12 جنيها، وذلك مقارنة بالاسعار التي تم تسجيلها بمحلات الصاغة صباح اليوم.

وكانت قد شهدت أسعار الذهب خلال الشهور القليلة الماضية حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، متأثرا بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار أعيرة الذهب وهي عيار 18 وعيار21 وعيار24 في محلات الصاغة بنهاية تعاملات اليوم، كالتالي:

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 897 و899 جنيهًا، وتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 785 و787 جنيهًا، أما سعر الذهب عيار 18 تباين بين 673 و675 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب بين 6280 و6296 جنيهًا.

وأوضح وصفي واصف رئيس شعبة الذهب، أن ما تشهده أسعار الذهب من تذبذب ناتج عن تراجع الاقتصاد العالمي وتأثر سعر الدولار بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، كما أنه توقع ارتفاع سعر الذهب خلال الفترات الشهور المقبل، مع تصاعد التخوفات من عدم السيطرة على تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.