نائب وزير الزراعة: الدولة لديها خطة شاملة لتطوير مراكز تجميع الألبان

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهتما بالأمن الغذائي وصحة الإنسان المصري، لذا كانت توجيهاته بتحسن أوضاع أصحاب مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية المنتشرة في القرى والنجوع والعزب.

وأضاف "الصياد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى التحرير" وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن عدد مراكز تجميع الألبان بلغ 829 مركز وجميعهم مملوك للقطاع الخاص.

وأوضح أن هذه الاجتماع، يرجع إلى اللبن قيمته الغذائية عالية جدا، كما أنه سريع التلف، لذا يحتاج للتعامل معه بشكل معين والمعالجة السريعة له، والنقل الجيد المجهز، وتوفر حاليا وزارة الصحة الرعاية البيطرية مجانا للثروة الحيوانية التي تنتج اللبن.

وذكر أن هدف الرئيس السيسي، هو تقنين عمل مراكز تجميع الألبان لتعمل بشكل منظم بعد أن كانت عشوائية من أجل التوافق مع القياسات العالمية لتصديرها إلى الخارج لذا أمر بإقراض كل أصحاب مراكز تجميع الألبان بفائدة فقط 5% متناقصة.

وأشار نائب وزير الزراعة، إلى أن الوزارة تقدم مساعدات لصغار المزارعين وأصحاب مراكز تجميع الألبان من خلال نماذج قياسية كما أن الوزارة تقدم مساعدات لهم للتعاقد على أجهزة ذات جودة عالية بسعر مناسب بمواصفات عالمية.

ولفت إلى أن مصر تصدر جبنه رومي وعدة أنواع من الجبن التي تصنع من الألبان المنتجة، مشيرا إلى دعم الدولة حصول مراكز تجميع الألبان على شهادة اعتماد دولي بقيمة 50 ألف جنيه من إحدى الشركات الإيطالية العالمية، التي تهتم بمراجعة صحة الحيوان والأجهزة المستخدمة لفرز الألبان، وسط دعم متكامل من جانب وزارة الزراعة.

وسيكون أصحاب مراكز الألبان أبرز المستفيدين، بعد أن يرتفع سعر اللبن بعد ارتفاع جودته، ذاكرا أن الوزارة تعمل حاليا على برنامج تحسين وراثي لزيادة إنتاج الحيوانات ورفع جودة الآلبان للتصدير إلى الخارج وفقا للمواصفات العالمية المتبعة.