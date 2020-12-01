بعد ظهور حالات كورونا.. اتحاد المهن الطبية ينشئ فريق "التدخل السريع"

قرر الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية الدكتور حسين عبدالهادي حسين، إنشاء فريق "التدخل السريع"، وذلك بعد ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأكد الأمين العام أن الفريق يختص بالمهام التالية:

1- سرعة اتخاذ القرار لحل الأزمات الطارئة التى قد تواجه ممتلكات الاتحاد أو الموظفين أو الأطباء المتواجدين داخل مبانى الاتحاد.

2- اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بمبانى وممتلكات الاتحاد والموظفين والأطباء داخل أروقة الاتحاد، ووضع خطط إجلاء وتأمين الممتلكات والأفراد.

3- سرعة إبلاغ الجهات المختصة نحو أى موقف طارىء قد يتعرض له أيا من المتواجدين داخل مبانى الاتحاد أو ممتلكات الاتحاد.

4- تأمين الاتحاد ضد الكوارث الطبيبعية ووضع خطط وتدريب الموظفين عليها للحفاظ على السلامة العامة.

ويتكون الفريق، من مديري الإدارات بالاتحاد برئاسة الأمين العام، أو الأمين العام المساعد للاتحاد.

وكان الفريق، اجتمع ظهر اليوم، برئاسة الدكتور يوسف حمزة الأمين العام المساعد، لمناقشة إجراء السلامة للأطباء المترددين على المبنى، لإنهاء خدماتهم، وكذلك الموظفين المتعاملين مع الجمهور، واتخذ عددا من الإجراءات الاحترازية لأمن وسلامة الجميع منها:

ومنح العاملين الخميس المقبل، إجازة لجميع الموظفين، لظهور اصابات عديدة بكوفيد 19 بينهم، وذلك لتطهير المبنى حفاظا على صحة وسلامة الجميع، وكذلك توفير كل أدوات الحماية للجميع، ويهيب الفريق بالأطباء، الالتزام بارتداء الكمامة داخل أروقة الاتحاد، وكذلك تجديد الاشتراك بمشروع العلاج عن طريق فورى المنتشرة بنقاط عديدة على مستوى الجمهورية.

وقرر اتحاد نقابات المهن الطبية، وقف العمل بمقر الاتحاد، يوم الخميس المقبل، 3 ديسمبر 2020، نظرا لظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بالجهاز الإدارى بالاتحاد، حتى يتسنى لإدارة الاتحاد تطهير وتعقيم جميع الإدارات والمبانى التابعة للاتحاد، على أن يتم استئناف العمل يوم الأحد 6 ديسمبر 2020.

وأكد الاتحاد أنه حفاظا على جميع الأعضاء المترددين علي الاتحاد، وموظفيه، فقد تقرر إلزام كافة الأعضاء بتطبيق الاجراءات الاحترازية، وإرتداء الكمامات أثناء التواجد بالمقر، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وأهاب المشروع بأعضاء الاتحاد حفاظا على صحتهم تجديد الاشتراك عن طريق الدفع الإلكترونى عن طريق الموقع الرسمى لمشروع العلاج: https://muhealthplan.com، أو من خلال حساب بنك مصر باسم مشروع علاج الأطباء رقم: 240- 1- 122، أو تطبيق "My Fawry" ، أو أى نقطة من نقاط فورى على مستوى الجمهورية، علما بأن الاشتراك بمشروع العلاج مستمر حتى 31 ديسمبر 2020، وتبدأ الاستفادة أول يناير 2021.

وتابع: "حرصا من الاتحاد على تسهيل اجراءات حصول الأعضاء المُشتركين بمشروع العلاج "أونلاين" على بطاقات الاشتراك، يقوم الاتحاد خلال الفترة الجارية بالاتفاق مع أحد الشركات لتوصيل الكارنيهات للأعضاء بالمنازل".