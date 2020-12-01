محمد عبدالحليم يروي كواليس صورة قلبت "السوشيال ميديا": "البنت صرخت"

كشف الفنان محمد عبدالحليم، عن كواليس صورته المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، قائلا: إنه معتاد دائمًا على الجلوس في الشارع في منطقته التي يقطن فيها، ويجلس وسط أهله وجيرانه، لافتًا إلى أنه يسكن في منطقة "الملك الصالح"، وكان يجلس معه هناك عادل إمام ويوسف شعبان وأحمد بدير، وهادي الجيار، وغيرهم من الفنانين الكبار.

وأضاف "عبدالحليم"، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامي محمد شردي، أنه أثناء جلوسه في الشارع، وجد إحدى الفتيات تتحدث في الهاتف، متابعًا: "كنت خايف على البنت ليتسرق منها الموبايل في الشارع، خصوصا بعد حوادث سرقة الهواتف الكثيرة، اللي انتشرت مؤخرًا".

وتابع: "البنت شافتني صرخت، قالت لي معقول أنت الفنان محمد عبدالحليم، أنا شفتك بالصدفة، حذرتها علشان الموبايل ميتسرقش منها، خصوصا إنى بشوف أكتر من 10 أو 15 حالة في اليوم، بيتخطف الموبايلات منهم، والبنت قالت لي ماشي، والبنت كانت سعيدة جدًا بلقائها معي، وطلبت مني إنها تتصور معايا، واتصورت معايا".

وأردف أنها تحدثت معه، أنه لم يظهر كثيرًا منذ فترة طويلة، وأكد لها أنه سيظهر هذا العام خلال شهر رمضان الكريم، وظهر أيضا خلال عام 2019، في مسلسل برفقة الفنان سامي مغاوري، والكثير من زملائه، وانتهى الحديث بينه وبينها، والبنت رحلت.

وواصل: "أول ما روحت لقيت الدنيا مقلوبة عليا، وأنا مليش في السوشيال ميديا، ولا أي حاجة، أنا بتصل في التليفون بس مش أكتر، ولا أعرف أي حاجة عن مواقع التواصل الاجتماعي، ولقيت الناس بتكلمني من كل مكان تطمن عليا، ولغاية دلوقتي منمتش، والناس بتحاول تطمن عليا من كل مكان".