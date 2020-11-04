مراسلة "الحياة اليوم": أمريكا تشهد ليلة ساخنة بسبب الانتخابات

قالت الإعلامية دينا سالم، إن الولايات المتحدة تشهد ليلة ساخنة مع إجراء الانتخابات الرئاسية بين المرشحين دونالد ترامب وجو بايدن، متابعة: "الناس سهرانة من امبارح مش عارفين مين اللي كسب"، لافتة إلى أن الانتخابات أجريت وسط تشديدات أمنية كبيرة، وإغلاق للشوارع المؤدية للبيت الأبيض بعد تجمعات بعض الأمريكيين.

وأضافت موفدة برنامج "الحياة اليوم" في واشنطن المذاع على فضائية "الحياة"، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الشرطة الأمريكية ألقت القبض على متهمين بعد طعن 4 رجال، ومن بين المطعونين زعيم جماعة يمينية متطرفة.

وألمحت "سالم" إلى أن الولايات المتأرجحة هي التي ستحدد نتيجة الفائز بمنصب رئيس أمريكا السادس والأربعين متابعة "الولايات المتأرجحة بتطلع الرئيس الأمريكي السما أو تنزل به الأرض"، خاصة أن ولاية فرجينيا سيستمر التصويت بها حتى يوم الجمعة وعدم وضوح النسب التصويتية في ولايات بنسلفانيا وميتشجن في ظل إعلان ترامب أنه الفائز وسيتقدم بالطعن وإعلان بايدن إنه سينتظر إعلان النتائج رسميا.