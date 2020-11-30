وزيرة التضامن تستجيب لمناشدة "الحياة اليوم" وتعلن تبني حالة "عم مرزوق"

عرضت الإعلامية لبنى عسل، مناشدة أحد المواطنين يُدعى "عم مرزوق"، الذي ناشد المسؤولين بمساعدته، خاصة أنه رب أسرة، تتكون من طفلين وزوجة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويحتاج إلى مساعدة، وأنه ليس لديه وظيفة ثابتة، وعمره 54 عامًا، موضحًا أنه يعيش في منطقة دار السلام، ولديه طفلان من سن عام لعامين.

وتحدثت زوجة "عم مرزوق" خلال الفيديو قائلة: "احتاج سكن آمن أجلس فيه أنا وعائلتي، ظروفنا المعيشية صعبة، وليس لدينا ما يوفر لنا سكن في أي مكان آخر، وشكرًا لكم".

وناشدت "عسل"، خلال تقديمها برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه يحتاج إلى مكان يعيش فيه هو وعائلته، خاصة أنه يعيش في بيت متهالك، ويعانون كثيرًا مع أي أمطار تسقط عندهم.

ومن جانبه قال "عم مرزوق" من خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم": "أنا مش عاوز بس غير معاش شهري أعيش بيه أنا وولادي، وشقة أو أي مكان يلمنا بدل البيت المتهالك، وبطاقة تموين ليا أنا وأهلي، مش عاوز أكتر من كده".

وأعلنت لبنى عسل تبني وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، حالتهم، واستجابة طلباتهم كلها خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها هي الجهة المنوطة بتوفير كل ما تحتاجه تلك الأسرة، مؤكدة أن الوزيرة لم تتأخر فور علمها بالواقعة، وطلبت معرفة كل المعلومات من أجل التواصل مع العائلة ومعرفة طلباتهم.

وزيرة التضامن تؤجل زيارتها لكفر الشيخ بشكل مفاجئ

وأعلنت محافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن تاجيل زيارة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والوفد المرافق لها، التي كانت مقررة اليوم، في اللحظات الأخيرة مؤكدة أن الزيارة ستجرى غدا الثلاثاء.

وذكرت المحافظة في بيان لها، أنه تقرر تأجيل زيارة وزير التضامن الاجتماعي للمحافظة، إلى الغد بذات التوقيت بسبب التزام مفاجئ لها بالقاهرة، ومن المقرر أن تتفقد الوزيرة بعض المشروعات والمنشآت الخدمية، إلى جانب افتتاح 620 مشروعًا.