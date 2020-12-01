رينو تحتل قائمة الأكثر مبيعا للملاكي خلال أكتوبر 2020

خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفع معدل عدة علامات تجارية لشركات السيارات داخل السوق المحلي المصري، وذلك حسب ما ذكره تقرير مركز معلومات سوق السيارات "أميك" في تقريره الأخير.

وخلال السطور التالية يرصد "الوطن" العلامات التجارية الأكثر مبيعًا ضمن قائمة تضم أكثر من 12 علامة تجارية داخل السوق المحلي تتنافس على الأكثر مبيعًا للسيارات (الملاكي)؛ وجاءت سيارات "رينو" بالترتيب الأول بمبيعات وصلت خلال أكتوبر 2020 إلى 2641 وحدة بنسبة تسويقية وصلت إلى 14%، مقارنة بمبيعاتها خلال أكتوبر 2019 والتي وصلت إلى 1240 وحدة بنسبة تسويقية 9%.

وحسب التقرير، جاءت العلامة التجارية "هيونداي" بالترتيب الثاني ضمن القائمة بمبيعات وصلت إلى 2375 وحدة بنسبة تسويقية 12%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 1821 وحدة بنسبة تسويقية 14%؛ وفي الترتيب الثالث جاءت العلامة التجارية "نيسان" بمبيعات وصلت إلى 2158 وحدة بنسبة تسويقية 11%خلال أكتوبر 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال أكتوبر 2019 والتي وصلت إلى 1664 وحدة، بنسبة تسويقية 12%.

وأوضح التقرير، ارتفاعًا في معدل مبيعات سيارات "أوبل" والتي وصلت إلى 1724 وحدة خلال أكتوبر 2020 بنسبة تسويقية 9%، كما وصلت مبيعات سيارات العلامة التجارية "أم جي" خلال أكتوبر 2020 إلى 1427 وحدة بنسبة تسويقية 7%.

فيما ارتفع معدل مبيعات سيارات "تويوتا" داخل السوق المحلي بمبيعات وصلت إلى 1555 وحدة خلال أكتوبر 2020 بنسبة 8%، مقارنة بمبيعاتها خلال أكتوبر 2019 والتي وصلت إلى 1369 وحدة بنسبة 10%؛ كما سجل التقرير ارتفاعا في معدل مبيعات سيارات "كيا" وجاءت بالترتيب الثامن بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا خلال أكتوبر 2020 بمبيعات 1284 وحدة بنسبة تسويقية 7%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 1150 وحدة، بنسبة تسويقية 9%.