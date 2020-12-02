نيسان تطلق حملة "أحسبها صح" للوعي بتكلفة شراء وصيانة السيارات

أعلنت شركة "نيسان موتور إيجيبت"، عن تبني حملة بعنوان "إحسبها صح"، والتى تهدف إلى زيادة الوعي بالتكلفة الإجمالية لملكية وصيانة السيارات، وكيفية حسابهما، حيث تُعتبر تلك المفاهيم شديدة الأهمية في تقييم سعر السيارات عند الشراء أو البيع.

وصرح مايك ويتفيلد، رئيس مجلس إدارة الشركة، والعضو المنتدب قائلًا: "نركز من خلال كل أنشطة وخطط الشركة على تلبية احتياجات العملاء وتقديم قيمة مميزة لهم، حيث نحرص في نيسان على العمل على التطوير المستمر للسيارات ومختلف الخدمات التي نقدمها في السوق المصري للوصول لأعلى درجات رضاء العملاء."

وأضاف "أطلقنا حملة زيادة الوعي بالتكلفة الإجمالية لملكية وصيانة السيارات لأنها أحد أهم الأمور التي يجب أن تُأخذ في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشراء سيارة دون أخرى، حيث لا يجب على العملاء تقييم سعر السيارة عند الشراء فقط، بل يجب أيضا معرفة إجمالي التكاليف التي سيدفعونها لصيانة تلك السيارة وكل المصاريف المتعلقة بملكية السيارة."

ويُحسب إجمالي تكاليف ملكية السيارة طبقاً لإجمالي المصاريف الفعلية التي يدفعها المالك على مدار امتلاك السيارة (خلال خمسة سنوات في المتوسط) بدءا من رسوم الترخيص والتصاريح وتجديدها، أيضا التأمين و إجمالي تكاليف الصيانة، مصاريف الوقود إذا ما كان غاز طبيعي أو بنزين هذا بالإضافة إلى فارق سعر السيارة عند البيع مقارنتا بسعر الشراء والذى يعرف بنسبة استهلاك السيارة خلال فترة امتلاكها.

أما بالنسبة لإجمالي تكاليف صيانة السيارات فيتمثل فى ثلاثة محاور وهي مصاريف المصنعية وقطع الغيار والمواد المستخدمة في الصيانة مثل الزيوت الخاص بمُحرك السيارة وكل المواد الأخرى التي تستخدم في صيانة أو إصلاح السيارات.

جدير بالذكر، أن نيسان قدمت خلال الفترة الماضية العديد من السيارات التي حققت نجاحاً كبيراً في السوق المصري، مثل السيارة SUV الرائعة نيسان جوك، والميكروباص العصري الجديد نيسان أورڤان ، هذا بجانب إطلاق السيارة نيسان صني ذات ناقل الحركة اليدوي، والتي تعتبر أحد السيارات السيدان المفضلة لدى قطاع واسع من العملاء في السوق المصري.