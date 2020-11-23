أبرز الفروق الفنية والسعرية بين نيسان صني وهيونداي أكسنت RB

دائمًا ما يبحث عشاق السيارات، عن السرعة والراحة والإمكانات، خاصة في ظل المنافسات المحددة بين الكثير من مصنعي السيارات في العالم، حيث تأتي المفارقات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم، وفي كل عام تأتي المقارنات بين العديد من السيارات الجديدة.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية مقارنة بين سيارتي "نيسان صني" و"هيونداي أكسنت RB".

نيسان صني.

- تضم محرك سعة 1500 سي سي .

- يولد قوة 108 أحصنة.

- عدد 4 سلندار.

- أقصى عزم للدوران 134 نيوتن.متر

- ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ4 سرعات.

- تستهلك وقود لكل 100 كم 6.9 لتر.

- تبلغ التسارع إلى 100 كم/ساعة 15.5 ثانية.

- سرعتها القصوى 178 كم/ساعة.

بلد المنشأ للسيارة اليابان، وتأتي في السوق المصري بأربع فئات مختلفة التجهيزات وسعرها في السوق المصري كالآتي.

1- مانيوال / بيز لاين بسعر 180 ألف جنيه.

2- اتوماتيك / بيز لاين بسعر 201 ألف جنيه.

3- اتوماتيك / MIDLINE بسعر 215 ألف جنيه.

4- اتوماتيك / SUPER SALOON بسعر 226 ألف جنيه.

هيونداي اكسنت RB.

تضم السيارة محركا بسعة 1600 سي سي.

وقوة حصان ميكانيكي 125.

- عدد 4 سلندار.

- أقصى عزم للدوران 156 نيوتن.متر

- وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 185 كم/ساعة.

وتتسارع من 0 إلى 100 كم خلال 11.1 ثانية.

- بها ناقل سرعة مانيوال مزود بـ4 سرعات.

تستهلك لقطع مسافة 100 كم 6.5 لتر من الوقود.

بلد المنشأ للسيارة كوريا، وتأتي في السوق المصري بأربع فئات مختلفة التجهيزات وسعرها في السوق المصري كالآتي.

1-اتوماتيك / GL بسعر 207 ألف جنيه.

2- اتوماتيك / SR بسعر 217 ألف جنيه.

3- اتوماتيك / DAB بسعر 222 ألف جنيه.

4- اتوماتيك / HIGHLINE بسعر 242 ألف جنيه.