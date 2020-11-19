نيسان "كيكس" تفوز بجائزة أفضل تكنولوجيا لعام 2021

فازت سيارة نيسان كيكس الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة بجائزة "أفضل تكنولوجيا للعام 2021"، التي يمنحها مؤتمر الباحثين والصحفيين في اليابان (RJC)، عن مجموعة نقل الحركة الكهربائية e-POWER، وأطلقت Kicks في اليابان في يونيو الماضي، وحصلت أيضًا على لقب أفضل 6 سيارات لهذا العام من قبل RJC.

واختير نظام e-POWER المتقدم من Kicks لقيادته القوية وسريعة الاستجابة بالإضافة إلى المستوى العالي من الهدوء، والذي تم تحقيقه من خلال تقليل وتيرة تشغيل المحرك بسرعات منخفضة مقارنة بأنظمة e-POWER السابقة.

كما تم اختيار Kicks كأفضل طراز بشكل عام بسبب تسارعها وتصميمها وأدائها المبهج، وتوفر تقنية e-POWER من نيسان محركًا كهربائيًا بالكامل. يتم تشغيل العجلات حصريًا بواسطة محرك كهربائي، بينما يقوم محرك البنزين بشحن بطارية السيارة عالية الإنتاج والتي تعمل بسرعات مثالية لضمان كفاءة استهلاك الوقود، وتعتبر سيارة Kicks هو الطراز الثالث من نيسان مع e-POWER، بعد Nissan Note e-POWER وNissan Serena e-POWER.

وتعد شركة نيسان اليابانية من أبرز الشركات المتخصصة في صناعة السياارت في العالم، والتي تحظي بمبيعات قوة في سوق السيارات العالمي وتننتشر سياراتها في جميع أنحاء العالم. وأبرز ما تركز عليه اليابان في سياراتها هي عوامل الأمان والسلامة، بالإضافة إلى تطوير تكنوولجيا وأنظمة القيادة والمساعدة داخل سياراتها.

وتنتج الشركة العديد من الطرازات المختلفة منها سيارات السيدان والـSUV وغيرها من سيارات السباق.

يذكر أن شركة "إنفينيتي" الجناح الفاخر في شركة نيسان كشفت أمس عن سيارة QX55 الجديدة كليًا اليوم في لوس أنجلوس، ما أضفى لمسة عصرية على قطاع سيارات الدفع الرباعي الفاخرة متوسطة الحجم الكوبية، والتي ابتكرتها العلامة التجارية منذ عقود.

وتجمع QX55 بين المظهر الخارجي الاستفزازي، والتصميم الداخلي المصمم لجذب مشترين جدد من الشباب، وذوي الخبرة التقنية، ويقودهم التصميم الجريء، باعتبارها السيارة الكوبية اليابانية الفاخرة الوحيدة في السوق اليوم.

وقال بيمان كارجار، رئيس مجلس إدارة إنفينيتي، "إن إنفينيتي QX55 الجديدة هي صانع بيان، تم تصميمها لتوفير راحة من الدرجة الأولى والتميز في كل مكان تذهب إليه".