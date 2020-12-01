نماذج مضيئة.. ننشر أسماء المعلمين المكرمين بمديرية تعليم أسوان

كرم الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم الثلاثاء، مجموعة من المعلمين والمديرين المتميزين بإدارتي نصر النوب وأسوان، وذلك بعد جولاته التفقدية، أمس واليوم، ورصده نماذج مضيئة.

"الوطن" ينشر أسماء المعلمين الذين تم تكريمهم اليوم من وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوأن، وهم:

- صفية عربي محمود، معلمة اللغة العربية بمدرسة دار السلام الإبتدائية بإدارة نصر النوبة، كنموذج مضىء لمعلمة قامت بشرح درس عن "الهرم الغذائي" وقامت بإحضار أنواعا مختلفة من الخضروات والفواكه والبقوليات، بالإضافة إلى الحلوى والعصائر، على نفقتها الخاصة، لتوضيح الدرس عمليًا للتلاميذ.

- يسرية إدريس إبراهيم، معلمة فيزياء بمدرسة العروبة الثانوية بإدارة أسوان التعليمية، كنموذج مضىء لمعلمة تميزت في تفعيل السبورة الذكية داخل الفصل، وكذلك المنصات الإلكترونية التعليمية وتفاعل الطلاب معها.

- غنية محمد علي، مدير مجمع مدارس العروبة كنموذج مضىء لمدير المدرسة الناجح الذي استخدم الإمكانيات والموارد المتاحة في خدمة العملية التعليمية.

- كرم القبيصي، مدير مدرستي بلانة ثالث الإبتدائية ودار السلام الإبتدائية بإدارة نصر النوبة، لانضباط المدرستين ومظهرهما المشرف.

وأكد وكيل التعليم، عن سعادته بتكريم هذه النماذج المضيئة، مؤكدًا أن أي نموذج مضىء في أي مكان يستحق أن نقول له شكرًا، ويستحق أن نكرمه، تقديرًا لجهوده، ولكي يكون نموذجا يقتدى به من باقي الزملاء، وأنه يتطلع لأن يكون تعليم أسوان بقياداته ومعلميه وإدارييه وعماله أيقونة التعليم في كل مكان، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.