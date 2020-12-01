تشجيعا للعارضات.. "القباج" ترفض هدية بـ"معرض يدوي" وتدفع قيمتها

أصرت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على دفع قيمة لوحة خشبية، عبارة عن صورة لسيدة مزينة بالورود قام بتصنيعها طالبات مدرسة الثانوية بنات بإدارة كفر الشيخ التعليمية، ورفضت الحصول عليها كهدية مقدمة من قبل الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك خلال تفقد القباج معرض منتجات مديرية التربية والتعليم بحديقة صنعاء، اليوم الثلاثاء، بحضور محافظ كفر الشيخ.

وأصرت الوزيرة على دفع 200 جنيه في اللوحة، بأعلى من قيمتها الحقيقة المقدرة بـ100 جنيه دعما للعارضات.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد اشتري، قطعتين من "الجوبلان اليدوي" من أحد صناع الكليم بمدينة فوه، عبارة عن منظر لقرية مصرية تتخللها ترعة، وداعب المحافظ البائع "إبراهيم عبد الباسط"، حينما سأله عن ثمن إحدى القطع، فاكتشف أن ثمنها ٥ آلاف جنيه، فرد المحافظ "خلينا فأبو ٢٠٠ جنيه ونشتري اتنين".

وافتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء الزيارة، مشروع برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والخاص بسلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي في مصر، بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمشروعات المتكاملة بوزارة الزراعة.

وتمول وزارة التضامن الاجتماعي المشروع لـ620 مستفيدا، بقيمة 15 ألف جنيه لكل مستفيد بـ٥ قرى، وهي: الشهابية والحماد والشيخ مبارك ببلطيم والمجاز الشرقي والغربي وتوابعهم وغرب تيرة وتوابعها بمركز الحامول.

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي عرض ٥ نماذج لمشروعات تلك الأسر، التي تتمثل في بطاريات تربية دواجن بياضة بكل وحدة ١٢٠ طائرا عمر ١٢٠ يومًا لإنتاج البيض بعد أسبوعين من التسليم، وهذه هي المرحلة الأولى من المشروع والذي يعد تنفيذه بكفر الشيخ الأول من نوعه علي مستوي الـ٢٧ محافظة، فضلا عن تأسيس عدد من المشروعات التنموية بعدة محافظات تبدأ بمحافظة كفر الشيخ لعدد من مستفيدي برنامج "تكافل و كرامة".

وسلمت نيفين القباج شهادات صك المشروع لـ٢٠ مستفيدة من المشروع، من أهالي قرية الشهابية بمحافظة كفر الشيخ.