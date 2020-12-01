تعطل سيارة وزيرة التضامن على الطريق الدولي الساحلي

أصيبت سيارة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بعطل ميكانيكي، اليوم الثلاثاء، على الطريق الدولي الساحلي "كفر الشيخ- بلطيم"، ما أدى إلى تخلفها عن موكبها، قبل أن يتم الدفع بسيارة أخرى لتتحرك بها وتلحق بالموكب.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد استقل الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الديوان العام لمحافظة كفر الشيخ اليوم الثلاثاء.

وتفقدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، دار الأمل للأطفال الأيتام، التي تضم 27 طفلا من عمر عامين ونصف وحتى 7 أعوام، وتقدم رعاية نفسية واجتماعية وصحية كاملة، كما تفقدا دار الأطفال الأيتام الرضع، التي تضم 24 طفلا، من عمر يوم وحتى 3 أعوام.

وتفقدت الوزيرة جمعية الهلال الأحمر، التي تضم جناح رعاية مركزة به 10 أسرة و3 أجهزة تنفس صناعى، بالإضافة إلى وحدة الغسيل الكلوي.