مستشار الرئيس: نعمل على توفير أكثر لقاح فعال لكورونا بالعالم للمصريين

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدا أن مصر تعمل جاهدة في هذا الأمر، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أول لحظة عُرضت عليه لقاحات يتم العمل عليها في الخارج، من مؤسسات دولية، وجه بالتواصل مع هذه الجهات، وبالفعل حدث توافق مع تلك المؤسسات.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أن مصر تتعامل مع هذه اللقاحات بكل دقة وحرص ومتابعة مع هذه المؤسسات لضمان توفير حصة مصر من هذه اللقاحات، موضحًا أن هناك توجيها من الرئيس السيسي بأن تقوم اللجان العلمية المبنثقة من اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بدراسة كل تفاصيل اللقاحات.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن اللجان ستقوم بدراسة مميزات اللقاحات وعيوبها إذا كانت هناك عيوب أو آثار جانبية، بحيث أن تكون اللقاحات التي تأتي للشعب المصري أفضل وأحسن وأكثر اللقاحات تأثيرًا في العالم وأقلها آثارًا جانبية، فهذا الملف يُبذل فيه جهود كبير برعاية كاملة من الرئيس والحكومة، ويُدرس علميًا وطبيًا في كل تفاصيله، ويجب أن نطمئن تماما لهذا.

وتابع: "ده فيه دلالة قاطعة على الحرص الشديد والقوي للحفاظ على صحة الشعب المصري من قبل القيادة السياسية"، موضحًا أن اللاعبين الذين يُصابون بكورونا تكون مناعتهم قوية وهذا سر شفائهم السريع، سواء لاعبي كرة القدم أو أي لعبة أخرى، فيأتي لهم الفيروس بصورة بسيطة.

وواصل: "80% من إصابات كورونا تبقى بسيطة جدا وتتشابه كثيرًا مع الإنفلونزا الموسمية، عدد كبير ممكن يجيله عدوى ولا يصاب بالمرض، فريق الكرة مثلا ممكن يبقى 22 لاعب، واحد فيهم مصاب، ممكن يعدي الـ 22 أو 10 لاعبين، 3 منهم يظهر عندهم أعراض، والباقي ميظهرش عليهم حاجة، بس لو جيت تحلل له هيطلع إيجابي".