"الصحة" تصدر بيانا هاما بعد قليل بشأن فيروس كورونا

تصدر وزارة الصحة والسكان، بيانا هاما بعد قليل، بشأن مستجدات فيروس كورونا.

وأعلن مصدر مطلع بوزارة الصحة والسكان ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في البيان اليومي لفيروس كورونا، بنسبة طفيفة.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الأعداد بعد أسبوع، ستشهد ارتفاعا ملحوظا، بداية مع شهر ديسمبر، وتستمر ليناير، مشيرا إلى تراخي معظم المواطنين في اتباع الإجراءات الاحترازية.

وحذر الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، المواطنين من التهاون في الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد 19، مشيرا إلى أن أعداد المصابين في الموجة الثانية من الفيروس في تزايد مستمر.

وأوضح الدكتور أيمن سالم أن الحالات الخفيفة في الموجة الثانية من كورونا كثيرة جدا، والمتوسطة كثيرة، بينما عدد الحالات الشديدة قليل جدا مع خطورته حيث لا يمكن التنبؤ بتحسن الحالة أو تدهورها، منوها بأن علاج الحالات الخفيفة يكون بالمنزل مع الالتزام ببروتوكول وزارة الصحة الأخير، أما الحالات الشديدة أو المتوسطة قد تحتاج إلى مستشفى.

وأكد أيمن سالم أنه قد تلاحظ للأطباء إصابة مرضى كورونا في موجته الثانية بعرض الإسهال في أغلب الحالات مع فقدان حاسة الشم والتذوق وقد يكون لأيام بسيطة أو عدة أسابيع، كما أن العينين قد تكونان من مصادر دخول الفيروس إلى الجسم ولكنها غير مؤكدة.

وشدد أستاذ الأمراض الصدرية بقصر العيني على ضرورة الالتزام بالاجراءات اللازمة من ارتداء الكمامة في الأماكن العامة ووسائل المواصلات وخاصة الأماكن المغلقة؛ مع تكرار غسل اليدين بالماء والصابون، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 115541 حالات من ضمنهم 102596 حالة تم شفاؤها، و6636 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف