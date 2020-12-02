جامعة بنها تنتج حديد تسليح محلي "هجين لا يصدأ"

أعلنت جامعة بنها نجاح فريق بحثي تحت إشراف الدكتور محمد سعيد محمد والدكتور علي سعد والمهندس مصطفى خليل أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بشبرا جامعة بنها، في إنتاج أسياخ تسليح مهجنة والمعروفة باسم الـ (Hybrid bars)، حيث تم نشر بحثين في التصنيف الدولي Q1 لتوضيح خصائص تلك الأسياخ واستخدامها مع العناصر الإنشائية الخرسانية في مجلة Engineering Structures و مجلة Construction and Building Materials.

الدكتور محمد سعيد محمد، الأستاذ بكلية هندسة شبرا أوضح لـ"الوطن"، خطوات تطوير المنتج الجديد وأبحاث تطوير أسياخ الحديد، مشيرا إلى أن الابتكار الجديد يسمى باسم الأسياخ المهجنة Hybrid bars"" وهي مصنعة محلياً، حيث تم اختبار عينات الأسياخ المهجنة بالمركز القومي لبحوث الإنشاءات تحت تأثير إجهادات الشد لدراسة نتائجها مقارنة مع أسياخ الصلب وأسياخ الـ FRP.

أضاف أن نتائج الاختبارات أظهرت أن الأسياخ الهجينة جمعت صفات كل من أسياخ الألياف البوليمرية (FRP) وصلب التسليح في تحسين قدره التحمل والممطولية وكذلك مقاومة الصدأ بالمقارنة بأسياخ الألياف البوليمرية وصلب التسليح.

أشار إلى أن النتائج كانت متقاربة مع خصائص تسليح الأسياخ المهجنة، المصنعة عالمياً.

أضاف أنه بعد التأكد من خصائص الأسياخ المهجنة محلية الصنع، تم تقييم السلوك الانحنائي للكمرات الخرسانية المسلحة بالأسياخ المهجنة من خلال تجهيز واختبار عدد 24 كمرة مسلحة بمعمل الخرسانة المسلحة بكلية هندسة بنها.

وكانت المتغيرات المعملية التي تم دراستها هي أنواع أسياخ التسليح سواء الأسياخ المهجنة أو الألياف الزجاجية، أو صلب التسليح كذلك نسب تسليح الأسياخ المهجنة كانت أهم المتغيرات التي تم دراستها.

وكشف سعيد أن النتائج المعملية أظهرت تأثير واضح للمتغيرات علي نتائج الكمرات الخرسانية من خلال زيادة الحمل الأقصى للانحناء ومقاومة الشروخ، مع زياده نسبة تسليح الأسياخ المهجنة مقارنة بالعينات المسلحة بصلب التسليح.

وأضاف أن النتائج توصلت أيضا إلى أن الانفعال في الأسياخ المهجنة عند الانهيار قد تخطى الانفعال عند إجهاد الخضوع، ما أدى إلى استنتاج أن استخدام الأسياخ المهجنة والمخططات المهجنة قد أظهرت ممطولية كافية للكمرات الخرسانية مقارنة بالكمرات المسلحة بصلب التسليح.

أوضح سعيد أنه تم استخدام برنامج التحليل اللاخطي ANSYS لمحاكاة ومقارنة النتائج المعملية من حيث الحمل الأقصى والإزاحة الرأسية، وشكل الشروخ وطبيعة انهيار العينات، مشيرا إلى أن النتائج أظهرت تقارب بين النتائج المعملية والنظرية ما يؤكد استخدام تلك النموذج مستقبلياً في التنبؤ بطبيعة الانهيار وقدرة تحمل الكمرات.

وأضاف أنه تم استنباط أداه تحليل وتصميم للكمرات الخرسانية ذات التسليح المهجن لتحديد قدرة تحمل الكمرات للانحناء، بالإضافة إلى مقارنة النتائج المعملية مع النتائج المنبثقة من التصميم.

وأظهرت المعادلات المستنتجة نتائج جيدة عند استخدامها، ومقارنتها مع النتائج المعملية.

أكد سعيد انه بعد كل الاختبارات تأكد أنه يمكن استخدام تلك الأسياخ المصنعة محلياً في العديد من الصناعات والمشروعات القومية مثل الأبراج (High rise building)، نظراً لمقاومتها المميزة كما يمكن استخدامها مع المنشآت البحرية والموانئ والخزانات المائية ولذلك لمقاومتها الجيدة للصدأ.