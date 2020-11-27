جامعة بنها تشارك فى اجتماع المكتب التنفيذي لتحالف "جامعات طريق"

شارك الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث، ممثلا عن رئيس الجامعة في فعاليات اجتماع المكتب التنفيذي لتحالف "جامعات طريق الحرير" فى دورته السادسة.

جاء ذلك في ختام فعاليات منتدى رؤساء جامعات التحالف، اليوم "أون لاين" بمشاركة جامعة شيان بالصين وجامعة العلوم التقنية في ميلانو بإيطاليا، وقال "الجيزاوي" إن الاجتماع تناول ملخصا لجميع الأنشطة والفعاليات التي جرى تناولها خلال فترة المنتدى، كما استعرض الاجتماع عروض تقديمية لعدد من الجامعات ترغب في الانضمام لعضوية المكتب التنفيذي من كوريا الجنوبية وروسيا والصين.

كما شارك في فعاليات المنتدى في دورته هذا العام عن جامعة بنها الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها السابق وعضو مجلس الشيوخ، حيث ترأست إحدى الجلسات العلمية، والدكتورة رضا البدوي، الأستاذ بكلية الطب وترأست جلسة الآثار الناتجة عن كورونا وكيفية زيادة الوعى الصحي.

وقدم الجيزاوي الشكر باسم جامعة بنها لسكرتارية التحالف ولجامعة شيان وجامعة العلوم التطبيقية بميلانو على التنظيم المتميز والموضوعات التي تم تناولها خلال هذه الدورة من المنتدى.

يذكر أن المكتب التنفيذي يضم في عضويته ١٥٥جامعة من ٣٧ دولة حول العالم وجامعة بنها هي العضو الوحيد بالجامعات الحكومية والعربية بالمكتب التنفيذي ، كما يضم التحالف ٣٧ تحالف فرعي يضم الجامعات تبعا لاهتمامتها العلمية والبحثية.

في وقت سابق أعلنت بكلية الاداب نتائج مسابقة المراسل التليفزيوني والتي نظمتها علي مستوي كليات جامعة بنها في أطار حرص الجامعة علي دعم الانشطة الطلابية في كافة المجالات سواء الرياضية او الاجتماعية او الثقافية مع الاخد في الاعتبار الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

إقيمت المسابقة تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعه و الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب والدكتورة عبير الرباط عميد الكلية

وشارك في الجنة التحكيم كل من الدكتورة سمية عرفات والدكتور محمد عبد البديع أستاذي الإذاعة والتليفزيون بالكلية وكانت نتيجة المسابقة كالاتى : الاول سهيلة محمد الباروني كلية الاداب والثاني امنية حسن برهومة كلية العلاج الطبيعي والثالث الاء حجازي محمد كلية العلاج الطبيعي والرابع إ يمان السيد عبد الغفار كلية العلاج الطبيعي والخامس جمال عبد الناصر صبحي كلية الزراعة

وجدير بالذكر أن الفائزين في المسابقة سوف يشاركون في مسابقة الابداع والذي تنظمة وزارة الشباب والرياضة ويشارك فية طلاب الجامعات المصرية