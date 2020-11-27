نظّم مركز إعداد القادة بجامعة بنها، أمس الخميس 26 نوفمبر، برنامج إعداد وتأهيل فتيات جامعة بنها لمجابهة العنف ضد المرأة، والذي عُقد بمقر المركز بمشتهر، بحضور نخبة من أفضل المحاضرين والإعلاميين.

بدأت الجلسة الافتتاحية بتواجد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور جمال سوسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أبو سالم المشرف العام على مركز إعداد القادة، والدكتور أحمد نجيب مدير مركز إعداد القادة بجامعة بنها.

وانطلقت فعاليات البرنامج التدريبي المختلفة، بحضور كل من: "الإعلامية منى عراقي، والنائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ، والنائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب، والنائبة منال ماهر الجميل عضو مجلس النواب، والدكتورة چيهان فؤاد مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، والدكتورة حنان مخلوف الأستاذة بكلية الحقوق جامعة بنها وكابتن آية سعيد أول لاعبة MMA في مصر، وأول عالم وعرب كيك بوكس والدكتور محمد نصار، مدير المكتب الفني بديوان عام وزارة الأوقاف والقمص شنودة وهيب كاهن كنيسة العذراء وماري يوحنا المعمدان ببنها.

وشمل البرنامج، محاضرات علمية وعملية للتدريب على كافة سبل مواجهة العنف ضد المرأة وكيفية التعامل معه على المستوي القانوني والنفسي والصحي و الرياضي، والتأكيد على قيم المجتمع المصري في تقديس المرأة ودورها داخل المجتمع واحترام الدستور المصري لحقوقها وتدعيم جهودها لخدمة الوطن، واحترام الأديان السماوية للمرأه ونبذ جميع أشكال العنف تجاهها، و إبراز دور الإعلام المصري في دعم قضايا المرأة المصرية، ودحض جميع الظواهر السلبية التي تنتقص من شأن المرأة المصرية.

وفي نهاية اللقاء، قام ‏الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها بتكريم ‏النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب، والنائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ والإعلامية من عراقي، ‏بحضور كل من الاستاذ الدكتور جمال سوسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذه ساميه عبد الحميد أمين عام الجامعة.