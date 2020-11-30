رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الطب البيطري

أجرت لجنة اختيار العمداء، بجامعة بنها، برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، المقابلات الشخصية لاختيار المرشحين لعمادة كلية الطب البيطري، بعضوية الدكتور شعبان طه، نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور هشام أبوالعينين، نائب الرئيس السابق.

وأكد السعيد، على حرص الجامعة على اختيار عمداء الكليات وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة، مشيرا إلى أن لجنة اختيار عميد كلية الطب البيطري، ضمت كلا من الدكتور محمد صبحي أبوسالم، الأستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم، والدكتور حاتم حسين بكري، الأستاذ المتفرغ بقسم الطب الشرعي والسموم.

من ناحية أخرى، استمعت اللجنة خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وفي وقت سابق، كرم مجلس جامعة بنها، برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، الدكتور محمد محمدي غانم، عميد كلية الطب البيطري، تقديرا لجهوده المتميزة وما بذله من جهد وعطاء طوال فترة عمادته للكلية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة، الذي عقد برئاسة "السعيد" بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وسامية عبد الحميد، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس والأمناء المساعدين.

وقدم رئيس جامعة بنها وأعضاء مجلس الجامعة، الشكر للدكتور محمد غانم على ما قدمه للجامعة وكلية الطب البيطري بمشتهر، خلال فترة توليه عمادة الكلية، حيث شهدت الكلية طفرة في البرامج الجديدة فضلا عن تجديد الاعتماد الأكاديمي للكلية.

يذكر أن كلية الطب البيطري بمشتهر، كانت أول كلية تحصل على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بجامعة بنها، وأيضا أول كلية تحصل على تجديد الاعتماد.