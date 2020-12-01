"الري" عن استعدادتها للسيول والأمطار: نسعى للاستفادة من كل قطرة ماء

قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموراد المائية و الري، إن الدولة المصرية والوزارة يوليان اهتماما كبيرا في مسألة التعامل مع الأمطار والسيول بالشكل المثالي وتحويلها من محنة إلى منحة، موضحًا أن وزارة الري تنشئ العديد من وسائل الحماية من أخطار السيول وتتمثل في سدود وبحيرات صناعية وخزانات أرضية لتجميع مياة الأمطار والسيول.

وأضاف "غانم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أن تلك الوسائل تأتي حماية للأفراد من أخطار السيول وتجميع هذة المياة في بحيرات أو خزانات أرضية للاستفادة بها كمورد مائي إضافي، كما أن مصر من الدول التي تواجه سوء مائي كبير ولذلك يجب الاستفادة من كل قطرة ماء.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أنه تم إنشاء خزانات أرضية جديدة في محافظة مطروح وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والعديد من السدود والبحيرات الصناعية لتجميع مياة الأمطار ولخدمة المجتمعات البدوية.

وأشار إلى أن قضية التغيرات المناخية هي قضية معقدة وتحتاج الي دراسة لتحديد وقت سقوط الأمطار ومن ضمن صفات هذة السيول أنها ليس لها وقت معين أو محدد وأن المنشآت الجديدة أمامها سدود أوخزانات أرضية للاستفادة من هذه المياه.

وعقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة، في إطار متابعة المشروعات والأعمال بمختلف محافظات الجمهورية.

وشدد عبدالعاطي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا فى جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في تخفيض العمالة قدر الإمكان وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.