الزراعة تتابع حل مشاكل المزارعين وتحديث الري بالنوبارية والسويس

قال محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، أنَّه طبقًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالإسراع في تطوير منظومة الري، أجرى مسؤولو القطاع بزيارتين ميدانيتين، إلى زمام المراقبة العامة للتنمية والتعاون بغرب النوبارية، وقرية يوسف السباعي بمحافظة السويس.

وتفقد مسؤولو وزارة الزراعة، أحد حقول منطقة السبعة حسن علام بزمام المراقبة العامة للتنمية والتعاون بغرب النوبارية والتي تمّ تحويلها من الري الغمر إلى الري الحديث، حيث استعرض مالك المزرعة مميزات الري الحديث ودوره فى زيادة الإنتاج والتحكم في التسميد، كما تمّ عقد لقاء مع المزارعين، للإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم حول منظومة تحديث الري.

وقال رئيس قطاع استصلاح الأراضي، انه تم التنسيق مع اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بشأن "مصرف 5" بقرية يوسف السباعي، بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون بالسويس، حيث تم تسليمه من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى هيئة الصرف الصحي، للعمل على تطهيره، لعلاج المشكلات التي عانى منها المنتفعين بهذه المنطقة لسنوات طويلة.