الفنان محمد عبدالحليم: "صحتي كويسة ومش محتاج حاجة من حد"

أكد الفنان محمد عبدالحليم، أنه يتمتع بصحة جيدة، نافيا ما تداول اليوم الثلاثاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، حول مرضه، وأنه يفترش الشوارع بلا عمل.

وأضاف "عبدالحليم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" من تقديم الإعلامي سيد علي، المذاع على شاشة "الحدث اليوم"، أن محل سكنه بشارع الملك الصالح، لذلك من الطبيعي أن يجلس هناك أسفل بيته، من أجل استنشاق هواء نقي، والتمتع بشمس الشتاء الدافئة.

وتابع: "حتى بعض الأصدقاء يأتون إلى هناك ونجلس سويا، من بينهم الفنان أحمد بدير وغيرهم".

وشدد على أنه ليس في احتياج إلى أي ما نشر على مواقع التواصل من طلبه لعمل أو غيره، موضحا أن السؤال عليه فقط يكفيه.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن يتهم الفتاة، التي نشرت هذا الكلام عنه على مواقع التواصل الاجتماعي، بقيامها بذلك بحثا عن الشهرة، لافتا إلى أن وحدها هي من تستطيع أن تجاوب على ذلك، وترد وتبرر على ما فعلته.

وكان الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي بالتحديد "فيس بوك"، تفاجأوا صباح اليوم، بمنشور منسوب إلى فتاة توضح فيه أنها قابلت الفنان في أحد الشوارع في حالة يرثى لها، وأنها تحدثت معه لتكتشف أنه بلا عمل وحالته الصحية، ليست جيدة وفي حاجة لنظرة من المخرجين ليعود لتقديم أعمال فنية.