القصة الكاملة لمقتل شخصين وإصابة 4 طعنا على يد مريض نفسي بالقليوبية

في واقعة أثارت الرعب بين أهالي قرية السيفا التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية لقي طالب طب وموظف بالمعاش مصرعهما وإصيب 4 أخرين علي يد مريض نفسي إستل سيكنا من منزله وخرج في حالة هياج شديد للشارع ليطعن المارة بعد طعنه والدته ويتسبب في مقتل وإصابة المجني عليهم وسط حالة من الرعب والذهول التي سيطرت علي أهالي القرية الذين نجحوا في ضبط المتهم والسيطرة عليه وتسليمه للشرطة فيما تم نقل القتلي والمصابين للمستشفي.

"الوطن " ترصد القصة الكامله للواقعة وفق التحريات وتحقيقات النيابة وروايات الاهالي

البداية

تبلغ لمركز شرطة طوخ من الأهالي تعدي مريض نفسيا علي عدد من أهالي قرية السيفا، دائرة المركز بسلاح أبيض ووجود قتيلين ومصابين، وبالفحص تبين قيام أحمد جمال، 24 عامًا، مريض نفسي "بالتعدي علي عدد من المارة بقرية السيفا دائرة المركز بتسديد طعنات بصورة عشوائية مستخدماً 2 سلاح ابيض "سكين" كانا بحوزته محدثاً إصاباتهم التي أودت بحياة "ضياء سلامة" 24 سنة طالب بكلية طب، ومحمد عبد العليم 60 سنة بالمعاش، وإصابة "منصور متولي" 57 عامًا، مقاول، وأشرف إبراهيم عطا الله، 55 عامًا، نجار، فضلا عن مصابين آخرين.

أخطر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية وانتقل اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي وتم ضبط المتهم بمساعدة الأهالى والسيطرة عليه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة حيث تبين انه مريض نفسي يعاني من اضطرابات نفسية ( توحد)

التحقيقات والتحريات

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالقليوبية وتحقيقات نيابة طوخ أن الطبيب ضياء سلامة ضحية واقعة طعن 6 أشخاص بقرية السيفا مركز طوخ كان أول الضحايا الذي شاهد المتهم يمشي فى الشارع ممسكا 2 سكين، فتوجه إليه محاولا تهدئته وأخذ السلاح منه وفي نفس الوقت حضر الضحية الثاني محمد عبد العليم الموظف بالمعاش، وحاولا تهدئته إلا أنه طعن الضحيتين دون سبب فتدخل 4 آخرين وحاولوا الإمساك به، فأصابهم أيضا بعدة طعنات ثم اجتمع 10 أشخاص من القرية وأمسك أحدهم بيده وتمكن من سحب السكين منه وأوثقوه حتى حضرت الشرطة، وتم نقل المصابين والضحايا إلى مستشفى بنها الجامعي.

المتهم لم يخرج من منزله منذ عامين

كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم لم يخرج من منزله منذ حوالي عامين وكان لا يخرج إلا نادرًا، لكنة دائمًا يقف علي سطح منزله وأشارت التحريات إلى أن القاتل خريج كلية علوم وأدى فترة الخدمة العسكرية التي انتهت قريبا واجمع المقربون من المجني على أنهم لم يروا منه أي شيء من قبل لكنه دائمًا ما لا يتحدث مع أحد وأن والده يعمل بإحدى الدول العربية ووالدته هي التي تراعاه وتتولى شؤونه.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم فى منتصف العقد الثالث من العمر يعاني من مرض نفسي وسبق حجزه داخل مستشفى للأمراض النفسية، ولم يسبق اتهامه فى أى قضايا، أو تحررت ضده محاضر بالاعتداء من قبل، وأشارت التحقيقات إلى أنه تخرج من الكلية والتحق بالعمل فى عدة أماكن لكنه لم يستمر بسبب مرضه النفسي.

النيابة تستمع لأسرة المتهم

واستمعت النيابة إلى أقوال أسرة المتهم، الذين أكدوا أن نجلهم كان يجلس فى منزله ويتحدث مع نفسه بكلام غير مفهوم، وقبل الجريمة بدقائق دخل إلى المطبخ، واستل سكين خلسة، وأخفاه فى ملابسه، ثم خرج بها الى الشارع، قبل أن يسمعوا صوت استغاثات الأهالي: "إلحقوا ابنكم بيقتل الناس في الشارع" مشيرين إلى أنهم أسرعوا إلى مكان الحادث وشاهدوا بركة دماء و6 من الأهالي مطعونين وأمعائهم ظاهرة موضحين أن ابنهم أصيب بحالة نفسية منذ فترة وأنهم حاولوا علاجه لكن دون جدوى.

النيابة تصرح بدفن جثث الضحايا وتستمع لشهود العيان

قررت النيابة العامة التصريح بدفن جثث الضحيتين، بعد بيان سبب الوفاة، كما أمرت بالاستعلام عن المصابين الأربعة وإمكانية الاستماع إلى روايتهم من عدمه واستمعت إلى أقوال شهود العيان وجاري الاستماع إلى أقوال المتهم، وسيتم عرضه على الطب الشرعي للتأكد من تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، وتحفظت النيابة على مقاطع فيديو وثقت الحادث سيتم تفريغها بالإضافة إلى كاميرات المراقبة بالمحلات التجارية.

أهالي "السيفا" يروون تفاصيل الحادث

قال محمود سامي أحد أهالي القرية إن القرية فقدت خيرة شبابها في هذا الحادث الأليم وهو ضياء السيد عبدالعظيم 22 عامًا طالب بكلية طب، كان الجميع يشهد له بحسن الخلق والتواضع، موضحًا أن المتهم كان صديقا للمجني عليه وتعد الصداقة بينهما صداقة عمر ولكن القدر لم يمهل الفقيد التخرج والعمل لخدمة أهالي القرية في مجال الطب كما كان يحلم.

وأضاف سامي أن المتهم أصاب والدته أيضًا في الحادث، وبعد إصابته لها خرج يهرول للشارع وأصاب باقي المصابين بطعنات متفرقة بالجسد، من بينهم أيضًا محمد عبد العليم أحمد، إمام مسجد بالقرية، فيما كشف شهود عيان أن المتهم كان يضرب والدته وأخذت تضرخ وتستغيث بالجيران فتجمع الجيران فاخذ المتهم السكين وخرج ليطعن كل من يقابله في الشارع ومنهم صديق عمره.

كان المستشار طاهر غنيم رئيس نيابة طوخ، بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها بالقليوبية، قد صرح بدفن جثتى "محمد عبد العليم أحمد" 60 سنة عامل توفى فور وصوله مستشفى الجامعى ببنها، و"ضياء السيد عبد العظيم" 22 سنة بالفرقة الخامسة بكلية الطب توفى هو الأخر متأثرا بإصابته، وذلك بواقعة طعن 6 أشخاص بقرية السيفا التابعة لمركز طوخ.

وكشفت التحقيقات الأولية في واقعة تعدي مريض نفسى على 6 أشخاص في قرية السيفا مركز طوخ وأسفرت عن مصرع 2 وإصابة 4 أخرين من بينهم 2 من أقاربه، أن المتهم خريج كلية العلوم، ويعانى من مرض نفسى منذ فترة وسبق وأن شوهد يمشى فى الشارع ويهذى بالكلام غير المفهوم، وأن أسرته حاولت علاجه أكثر من مرة.