شقيقة مهندس مختطف على مركب نيجيريا: الفدية المطلوبة كبيرة جدا

قالت الدكتورة ماريا سمير، شقيقة المهندس بحري كيرلس سمير، المختطف على متن المركب التي تعرضت لعملية قرصنة قبالة السواحل النيجيرية، إن آخر اتصال جرى بين أسرتها وبين المختطف، كان في الخامس والعشرين من نوفمبر، قبيل توجهه من على متن المركب من نيجيريا إلى الكاميرون.

وأضافت "سمير"، خلال مداخلة هاتفية "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، أنه بعد تحرك المركب من الميناء انقطع الاتصال وهذا طبيعي، بعد تحرك أي مركب من الميناء، لكن الغريب هو توقف المركب بعد تحركها على خرائط المياه، ما أدى إلى اكتشاف حدوث مكروه، حيث كانت تتابع تحركات المركب التي تقل شقيقها عبر تطبيق على الموبايل، مع اختفاء الإشارة.

وتابعت: "اتخضيت لكني فكرت أنها مشكلة في الإشارة، إلى أن فوجئنا بالخبر أمس صباحا، وعلمنا أن المركب تعرضت لاختطاف بواسطة قراصنة، وتواصلنا مع صاحب السفينة، الذي بدوره طمأننا أنه على تواصل مستمر مع القراصنة منذ الاختطاف، وأن شقيقه على المركب، وأن القراصنة لا يهدفون إلا للحصول على المال فقط".

واستكملت: "شقيقي تخرج منذ عام، عمره 24 سنة، وغير متزوج، أسرتي وأهلي في حالة قلق كبير، ومش عارفين الموقف هتكون نهايته قد إيه، والفدية المطلوبة كبيرة جدا".

كانت مركب مملوكة لرجل لبنانى، يدعى "عدنان الكوت"قد تعرضت لاحتجاز على يد قراصنة بالقرب من سواحل نيجيريا، وذلك خلال نقلها للبضائع من أبوجا إلى الكاميرون، والتي كانت على متنها 10 أفراد بينهم مصريين اثنين أحدهما مهندس بحرى والآخر ضابط بحرى ثانى.