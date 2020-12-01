جرائم وإرهاب بوكو حرام يتواصل.. تذبح 43 مزارعا شرقي نيجيريا

شهدت نيجيريا، السبت الماضي، جريمة إرهابية جديدة من جانب جماعة "بوكو حرام" التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي بحق مزارعين في شرقي البلاد، والتي أدانها الرئيس النيجيري محمد بخاري، وقام عناصر التنظيم الإرهابي بذبح 43 مزارعًا في قرية كوشوبي الواقعة في شرقي البلاد.

وأشارت إحدى الفصائل المسلحة المناهضة لـ"بوكو حرام"، إلى إصابة 6 آخرين بجروح خطيرة جراء العملية.

والضحايا هم من عمال ولاية سوكوتو الواقعة في شمال غربي البلاد، على بعد نحو 100كيلو متر، وقد توجهوا شرقا بحثا عن العمل.

من جانبه، قال القيادي في الفصيل المسلح باباكورا كولو: "من دون شك نفذته (بوكو حرام) التي تنشط في المنطقة وغالبا ما تهاجم المزارعين"، فيما أوضح الرئيس النيجيري في بيان، مساء السبت الماضي، أن مقتل هؤلاء المزارعين الكادحين على أيدي إرهابيين، وأضاف بخاري، إن بلاده كلها مجروحة جراء أعمال القتل الوحشية.

وعملية الذبح التي قام بها عناصر "بوكو حرام" الإرهابية لا تعد الأولى من نوعها بل تعتبر امتدادا لسياسة الجماعة الإرهابية "كبلوهم واذبحوهم" التي يتبناها التنظيم الذي يشتهر بذبح العمال.

وفي أكتوبر الماضي قامت "بوكو حرام" بذبح 22 مزارع في هجومين منفصلين كانوا يعملون في حقول زراعية في مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو في شمال شرقي البلاد.

وصعد مقاتلو بوكو حرام و"تنظيم داعش في غرب أفريقيا" هجماتهم على الحطابين ومربّي الماشية وصيادي السمك، متهّمين إياهم بالتجسس ونقل المعلومات إلى الجيش وفصائل المسلحة المحلية التي تقاتلهم، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وفي سياق متصل، أظهر مؤشر العمليات الإرهابية في إفريقيا خلال شهر أكتوبر الماضي والصادر عن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن التنظيم الإرهابي نفذ نحو 12 عملية إرهابية في منطقة بحيرة تشاد غرب القارة الإفريقية، وكان لنيجيريا نصيب الأسد من هذه العمليات بواقع 10 عمليات إرهابية والتي أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 79 شخصا وإصابة العشرات بالإضافة إلى اختطاف 17 آخرين.

جدير بالذكر، أنه منذ عام 2009 أسفر النزاع عن 36 ألف قتيل ونحو مليوني نازح، وتمددت أعمال العنف إلى النيجر والتشاد والكاميرون، ما استدعى تشكيل تحالف عسكري إقليمي للتصدي للمتمردين.