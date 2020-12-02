بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2-12-2020 في مصر

استقرت أسعار بورصة الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر، بعد أن انخفضت بمعدل جنيه واحد يوم الإثنين الماضي، وكانت قد شهدت أسعار بورصة الدواجن حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال عام 2020، متأثرة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن" أسعار بورصة الدواجن وأسعار البيض والمنتجات الأخرى في الأسواق اليوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر، كالتالي:

أسعار بورصة الدواجن اليوم

أوضح عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة في حديثه لـ"الوطن" إن سعر كيلو الدواجن البيضاء كان قد شهد انخفاض طفيف مساء أول أمس الإثنين 30 نوفمبر، بمقدار جنيه واحد فقط، ما أثر على انخفاض باقي أسعار منتجات الدواجن مثل البيض وغيره، أمس حيث وصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة نحو 18جنيها في حين يصل سعرها للمستهلك إلى 22 جنيها بحسب المنطقة.

وأشار إلى أن أسعار كرتونة البيض وصل في السوق المصرية ليتم بيعه من المزرعة 24 جنيها، ويصل سعر كرتونة البيض للمستهلك في السوق والسوبر ماركت ما بين 31 و33 جنيها.

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة أن السعر العادل للكيلو جرام من الدواجن البيضاء يجب أن يكون ما بين 23 – 24 جنيهًا منذ شهرين، وبشكل خاص بعد أن شهدت اسعار العلف ارتفاع خلال الفترة القليلة الماضية، ليصل سعر الطن 7 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار الدواجن أثر بشكل كبير على صغار المربين والتجار، بسبب اقتراب السعر البيع من التكلفة.

رحلة أسعار الدواجن خلال الشهور الماضية

وخلال الـ4 أشهر، وصلت أسعار بورصة الدواجن إلى أدنى مستوى لها خلال عام 2020، ولكن منذ ما يقرب من شهرين، بدأت الأسعار في الارتفاع التدريجي مرة أخرى، حتى اقتربت الأسعار من تكلفة إنتاجها، وذلك بسبب عودة الطلب عليها مرة أخرى.

وفي آخر شهر يونيو الماضي، شهدت أسعار الدواجن انخفاضًا بقيمة 25% حسب ما أعلنت الغرفة التجارية، لتسجل أسعار الدواجن 25 جنيهًا لكيلو المزارع بتراجع يصل إلى 7 جنيهات، ليصل سعر الكتكوت إلى 12 جنيهًا.

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.