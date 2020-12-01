بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 1-12-2020 في مصر

انخفضت أسعار بورصة الدواجن بمعدل جنيه واحد فقط أمس الاثنين، مما أثر على الأسعار في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء الموافق الأول من ديسمبر، وفقًا لتصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، حيث وصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء من المزرعة 18 جنيها.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار بورصة الدواجن في بداية معاملات اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر الجاري، وفقًا للغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم وفقًا للغرفة التجارية

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة في حديثه لـ"الوطن" إنّ سعر كيلو الدواجن البيضاء شهد انخفاضا أمس بمقدار جنيه واحد فقط حيث وصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء تسليم المزرعة نحو 18جنيها في حين يصل سعرها للمستهلك إلى 22 جنيها بحسب المنطقة وتكاليف النقل.

وأضاف أن أسعار كرتونة البيض يتم بيعها من المزرعة 24 جنيها، ويتراوح سعرها للمستهلك في المحلات والسوبر ماركت ما بين 31 و33 جنيها.

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة أنه حتى الآن لا يعرف سبب ارتفاع أو انخفاض الدواجن في السوق المحلية، حيث إن السعر العادل للكيلو جرام من الدواجن البيضاء يجب أن يكون ما بين 23 – 24 جنيهًا منذ شهرين، خاصة بعد ارتفاع أسعار العلف، حيث تجاوز سعر الطن 7 آلاف جنيه، مؤكدًا على أن انخفاض أسعار الدواجن أثر بشكل كبير على صغار المربين والتجار، بسبب اقتراب السعر البيع من التكلفة.

إنتاج مصر من الدواجن

تنتج مصر سنويا ما يقرب من 1.6 مليار طائر، ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، وذلك وفقا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة.

وناشد "عبدالعزيز" الدولة بضرورة إنشاء بورصة للدواجن، للسيطرة على السوق، ووضع الآليات التي تضمن الأسعار العادلة للمستهلك والمربي، مؤكدا ضرورة انتباه الدولة لمنع تداول الدواجن الحية، والوقوف على التكلفة الفعلية للمنتج، لوضع سعر عادل قبل الانخراط في مشكلة خروج التجار من السوق، فاستمرار الأسعار على تلك الوتيرة يتسبب في خسائر فادحة للتجار، تجعلهم غير قادرين على المضاربة بالسوق.

توقعات بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة

وعلق رئيس الشعبة على توقعات أسعار بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه من الصعب توقع حالة بورصة الدواجن أو أن نجزم بترقب ارتفاع أو انخفاض في الأسعار، نظرا لعدم إمكانية توقع تحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي أو تراجع وزيادة القوة الشرائية، حيث إن هذا لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.

وأشار "السيد" إلى أن استقرار الأسعار ليس في مصلحة المربي وخاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، مشيرا إلى أن السوق سيشهد خروج العديد من التجار خلال الفترة المقبلة، اذا استمرت الأسعار على تلك الوتيرة، لافتا إلى أن السعر العادل للمربي، يعادل 24 جنيها، حيث تبلغ التكلفة الفعلية ما يقرب من 22 جنيها.