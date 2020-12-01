صلاح عبدالله: مشجع زملكاوي بالوراثة.. ووالدتي أدارت منزلنا لعدة أسباب

قال الفنان صلاح عبدالله، إنه يُشجع نادي الزمالك، كون أسرته المتمثلة في والده وأشقائه وجميع أقاربه، كانوا من جمهور النادي الأبيض، "بالتالي بقيت زملكاوي بالوراثة"، وذلك خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON".

وأضاف "عبدالله"، أنه دائما ما يقول أن والدته هي التي كانت تُدير المنزل، كونها أخذت قرارات مهمة للغاية، "لما جينا ننقل من بولاق أبو العلا، هي من أخذت القرار، وأخذت الأرض، وهي من قامت بالبناء، كانت بتعمل كل حاجة لأن أبويا و وظيفته كان بيقضي معظم وقته في الشغل".

وأشار الفنان، إلى أن والده كان رجلًا نشيطًا، "كان يصحى الصبح يعملنا الفطار لما أمي تعبت، وهنا جاء دوره وشال أمي وشالنا، وبعدين لما تعب أخويا الكبير شالنا كلنا، عشان كده كنت بقول على السوشيال ميديا في أحد أشعاري الزجلية (هيا حلاوة روحنا راحت ولا فاضل منها حبة.. أصل حلاوة روحنا كانت في التسامح والمحبة)".

وتسائل الفنان: "فين بقى التسامح والمحبة دلوقتي؟ وهل اللي بيحصل دلوقتي على السوشيال ميديا يعكس التسامح والمحبة دي؟".